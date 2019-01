Crecen ganancias de polleros conforme migrantes se desesperan

Reynosa.- Los traficantes de personas que rondan las centrales camioneras, los albergues para migrantes y las calles de esta ciudad fronteriza mexicana no tienen dificultades para conseguir clientes, publicó The New York Times.La administración Trump, que ha suspendido parcialmente las operaciones gubernamentales por el pleito por los fondos para un muro fronterizo reforzado, en los dos últimos años ha adoptado diversas estrategias para inhibir a los migrantes o persuadirlos de regresarse —o de no venir.La medida más reciente es una política con la que en los cruces fronterizos sólo se admiten unos cuantos solicitantes de asilo al día, si acaso. En consecuencia, ahora los migrantes están esperando durante semanas o meses del lado mexicano antes de poder presentar su solicitud.En Reynosa y en otros puntos, las demoras generadas por dicha política están motivando a numerosos migrantes a sopesar los costos y los peligros de una opción más rápida: contratar un “pollero”, a un precio cada vez más caro, a fin de que los pase a escondidas a Estados Unidos.En noviembre, la cifra de familias migrantes aprehendidas en su intento por cruzar la frontera se disparó a niveles récord, mientras que varios de los detenidos recurrieron a traficantes en algún momento de su viaje.“Lo que hemos visto es que nadie está cruzando la frontera”, dijo Héctor Silva, el director de un centro que brinda servicios a los migrantes ubicado cerca de las riberas del río Bravo, el cual separa a Reynosa, Tamaulipas, de McAllen, Texas. “Con toda la desesperación que sienten, esto obliga a las familias a ir de manera ilegal”.La decisión de soportar una larga espera o dar ilegalmente celeridad a la travesía hacia Estados Unidos no sólo está tomándose en Reynosa, donde el ruido de disparos se ha vuelto algo normal, sino a lo largo de un amplio tramo de la frontera entre Estados Unidos y México, hasta Tijuana, donde está desarrollándose una crisis mientras miles de centroamericanos esperan su turno para cruzar la frontera.De acuerdo con migrantes recientemente deportados, migrantes que están intentando cruzar y funcionarios locales, el precio que los traficantes pueden imponer está aumentando junto con la demanda de sus servicios. Muchos centroamericanos han dicho habérseles pedido 5 mil 500 dólares por ser trasladados al otro lado del río. No hace mucho, el precio era de cuatro mil dólares.Los peligros de cruzar de forma ilegal no bastan para disuadir a los migrantes. Sienten miedo, pero muchos creen no tener otro recurso. Para muchos, el cálculo se basa en una sencilla verdad: lo que dejaron tras ellos es peor que lo que pudiera esperarlos si siguen.La tentación de los polleros no se limita a los centroamericanos. También los mexicanos los ocupan, si bien el costo es menor —al parecer los precios que se cobran dependen de lo mala que sea la situación en el país de origen del migrante.“Sinceramente no quiero cruzar ilegalmente, pero no tengo opción”, dijo Julián Escobar Moreno, un hondureño de 37 años.“No puedo volver. Si los mexicanos o los americanos me deportan, estoy muerto”.