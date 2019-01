Estados Unidos— Marissa Tietsort, de 28 años de edad, enfrenta un proceso penal en su contra luego de que asesinara a golpes a una bebé y la disfrazara para poder entregarla a sus padres.En el momento en que entregó a la menor, la colocó en la parte trasera del coche de la mamá argumentando que estaba muy dormida.No soy un monstruo. Soy una gran madre, declaró Tietsort ante una corte federal.Tietsort colocó el cadáver de la bebé fingiendo que la menor dormía en el asiento para bebés del auto de su madre. Jamás le dijo que los golpes que le propinó en la cabeza desencadenaron el deceso de la pequeña en agosto del 2018.No fue hasta que la madre se detuvo en una lavandería que notó que las piernas de la bebé estaban rígidas y cuando quiso sacar a la bebé se dio cuenta que su hija estaba muerta.Las investigaciones revelaron que la niñera "le puso al bebé un sombrero sobre los ojos para que la madre no se diera cuenta de que su hijo estaba muerto".Marissa Tietsort es madre de cinco hijos, actualmente está embarazada y tiene historial de abusos contra menores de edad. Ella ya enfrentaba un cargo criminal por agresiones tras cuidar a un pequeño de once meses.Tietsort se convirtió en sospechosa de la muerte de la niña de dos meses aproximadamente una semana después de que se presentaran los cargos en el caso de octubre, informó el Wausau Daily Herald.Luego de estos hechos se descubrió que la mujer operaba una guardería clandestina donde dos niños habían sido llevados al hospital con hemorragias cerebrales.La homicida ha solicitado una reducción de su fianza y denuncia que en prisión no recibe un cuidado prenatal adecuado."No soy una amenaza para la sociedad o un monstruo", escribió Tietsort a Falstad.

