Washington— Funcionarios de la Casa Blanca y delegados del Congreso concluyeron sin avances sus conversaciones ayer para poner fin al cierre parcial del Gobierno, aunque tenían previsto reunirse de nuevo hoy domingo.El presidente Donald Trump dijo en un tuit: “No se consiguió hoy gran avance”. Los demócratas coincidieron en que hubo poco progreso y señalaron que la Casa Blanca mantuvo la exigencia crucial del mandatario de que se asignen 5 mil 600 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México.La Casa Blanca afirmó que dicho presupuesto no fue tratado a profundidad, pero el Gobierno dejó claro la necesidad del financiamiento para el muro y quiere resolver de una vez la paralización del Gobierno.Las partes intercambiaron culpas al término de la reunión de más de dos horas encabezada por el vicepresidente Mike Pence.El jefe interino de despacho de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, en una entrevista con el programa “State of the Union” de la CNN, acusó a los demócratas de estar ahí para “causar estancamiento”. Demócratas cercanos a la reunión consideraron “insostenible” la postura de la Casa Blanca.Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, presentó durante la reunión un informe sobre protección fronteriza.Debido al estancamiento de las conversaciones, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que los legisladores demócratas tienen previsto aprobar medidas individuales para reanudar el funcionamiento de departamentos cerrados, comenzando con el Departamento del Tesoro para garantizar la devolución de impuestos.“Aunque el presidente Trump amenaza con mantener el cierre del Gobierno durante ‘años’, los demócratas hemos emprendido de inmediato medidas adicionales para reabrir el Gobierno, para que podamos satisfacer las necesidades del pueblo americano, proteger nuestras fronteras y respetar a nuestros trabajadores”, apuntó.

