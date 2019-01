Proponen eliminar el Colegio Electoral en EU

Washington— El representante Steve Cohen ha propuesto dos enmiendas constitucionales, una que aboliría el Colegio Electoral y otra que prohibiría a los presidentes perdonarse a sí mismos, a sus familias, a los miembros de su administración o al personal de su campaña, de acuerdo con información proporcionada por CNN.rep steve cohen artículos de acusación sot_00003412El demócrata de Tennessee, que forma parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, propuso sus enmiendas el jueves, el primer día del 116 ° Congreso, después de que los demócratas tomaron el poder de la Cámara. En 2017, presentó artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump.La Constitución establece tanto la estructura del Colegio Electoral como el poder del indulto presidencial, por lo que cambiar cualquiera de ellos requeriría una enmienda constitucional en lugar de una ley aprobada por el Congreso.Los llamamientos para abolir el Colegio Electoral se intensificaron después de las elecciones de 2016, cuando la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton ganó el voto popular, pero perdió la presidencia cuando Trump ganó la mayoría del Colegio Electoral. Se hicieron llamadas similares en 2000, cuando el ex vicepresidente Al Gore también ganó el voto popular, pero perdió el Colegio Electoral frente a George W. Bush. Ambos candidatos perdedores eran demócratas.El poder del perdón también ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos meses, después de que Trump dijera que no perdonaría a su ex presidente de campaña, Paul Manafort, quien se enfrenta a la cárcel luego de declararse culpable de varios delitos federales, "fuera de la mesa". Trump también ha dicho que tiene "el derecho absoluto" de perdonarse a sí mismo.

