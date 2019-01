Traiciona Vicente Zambada a su padre y al cártel en juicio a 'El Chapo'

New York.- Aparte de los jefes que dirigían la organización, probablemente nadie sepa más sobre el cártel de Sinaloa que Vicente Zambada Niebla, publicó The New York Times.Hijo de Ismael Zambada García, uno de los líderes del cártel, desde temprana edad Zambada fue preparado para asumir el control del grupo.Pero el jueves, el príncipe del cártel traicionó a su padre —y a lo que por nacimiento tenía derecho— atestiguando durante más de cinco horas sobre casi todos los aspectos del imperio de narcotráfico: rutas de trasiego, maquinaciones para el lavado de dinero, guerras sangrientas, venganzas personales y sobornos por millones de dólares. En lo referente a las operaciones que él parecía listo para encabezar algún día, Zambada probó conocer casi a todos y saberlo casi todo.Ninguno de los siete otros testigos que han rendido testimonio en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el exsocio de su padre conocido como El Chapo, conocía más que Zambada la estructura y lo pormenores del negocio del narcotraficante.Zambaba contó a los miembros de jurado innumerables historias acerca de cómo Guzmán y su padre enviaban toneladas de drogas en automóviles, trenes, aviones y submarinos.Atestiguó asimismo que con frecuencia su padre tenía un presupuesto de hasta un millón de dólares mensuales para sobornar. Un general del Ejército que fungía como funcionario en la Secretaría de Defensa de México recibía 50 mil dólares mensuales del cártel, recordó Zambada. Dijo también que su padre sobornaba de manera rutinaria a un oficial militar que alguna vez fue guardia personal del expresidente mexicano Vicente Fox.El padre de Zambada continúa en la lista de los más buscados de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).Todo esto se reveló durante el caótico recuento en el que Zambada pasaba de tema en tema, probando estar familiarizado tanto con las operaciones comerciales de Guzmán como con su entorno personal. Contó historias no sólo acerca de las operaciones del narcotraficante en México, Honduras y Belice, sino también respecto a sus proveedores, distribuidores, guaruras, asesinos, primos, hermanos e hijos.Se trató de una asombrosa traición por parte de un hombre que desde adolescente empezó a trabajar en el cártel. Desde muy joven, Zambada asistía a juntas con su padre, sentándose con él en las reuniones con otros traficantes y con funcionarios de policía.“Empecé a darme cuenta cómo se hacía todo”, dijo al jurado. “Y poco a poco empecé a involucrarme en el negocio de mi padre”.Con el paso de los años, señaló Zambada, ascendió y se volvió el principal lugarteniente de su padre, supervisando los envíos de cocaína desde Colombia hasta México, y de México a ciudades de Estados Unidos como Chicago y Los Ángeles. Ocupó numerosos y variados cargos en el cártel: embajador, gerente de operaciones y mensajero.Sin embargo, en el 2009 Zambada fue arrestado en la Ciudad de México y extraditado a Chicago. Al principio, se esperaba que se le levantaran cargos por traficar toneladas de drogas cuando era la mano derecha de su padre. Pero antes de comenzar su proceso, sus abogados soltaron una bomba: aseguraron que Zambada había estado trabajando por años como espía de la DEA, dando información sobre sus rivales a cambio de poder realizar sus operaciones con libertad.Si bien las autoridades estadounidenses han reconocido que Zambada se reunió con agentes federales, han negado haber habido algún convenio de intercambio.En el 2013 Zambada terminó admitiendo su culpabilidad de cargos de narcotráfico. Durante los últimos cinco años, ha estado esperando para contar su versión.Lo hizo el jueves, diciendo al jurado que alguna vez planeó sacar en helicóptero de la cárcel al hermano de Guzmán. (El hermano, Arturo, fue asesinado antes de poder intentarse la fuga). Atestiguó asimismo que en el 2007 se reunió con un grupo de “políticos de alto nivel” y representantes de Pemex a fin de hablar sobre la conspiración para enviar 100 toneladas de cocaína en un buque cisterna de la paraestatal.Pero el testimonio del jueves se centró en su padre.Una de las primeras preguntas que la fiscalía le hizo fue: “¿a qué se dedica su papá?”.Sólo hubo una respuesta.“Mi papá es el líder del cártel de Sinaloa”, dijo Zambada.

