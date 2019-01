Una nueva ley en la ciudad de Nueva York permite que sea más fácil para los neoyorquinos transgénero y no binarios hacer coincidir su certificado de nacimiento con su identidad de género sin necesidad de una declaración jurada firmada por un proveedor de atención médica, publicó CNN.La ley, que entró en vigencia el 1 de enero, también crea una nueva etiqueta, "X", para reflejar una identidad no binaria (ni femenino ni masculino)."Los neoyorquinos transexuales y de género no conforme se merecen el derecho de elegir cómo se identifican y vivir con respeto y dignidad", dijo el alcalde Bill de Blasio en un comunicado emitido el lunes."Nuestra ciudad respeta tu identidad de género y el derecho a que se afirme en tu certificado de nacimiento", publicó la oficina de De Blasio en un tweet este martes.Según la ley, las personas nacidas en la ciudad de Nueva York pueden solicitar que se cambie la marca de género de su certificado de nacimiento presentando una solicitud notariada donde se indique que la revisión refleja su "verdadera identidad de género y no tiene fines fraudulentos"."No necesitas un médico para decirte quién eres y no necesitas un médico para cambiar tu certificado de nacimiento para que refleje tu verdadera identidad", dijo el presidente del Concejo Municipal de Nueva York, Corey Johnson, en un comunicado de junio cuando la ley se propuso por primera vez.La opción "X" no estará disponible en el momento del nacimiento, dijo el vocero del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, Michael Lanza, aunque será una opción para enmendar las actas de nacimiento de los jóvenes.La medida es el último en los esfuerzos de la ciudad por reducir la burocracia legal para las personas transgénero y no binarias. Cientos de personas ya han recibido certificados de nacimiento modificados con la firma de un proveedor sanitario, ya que la ciudad ha modificado sus requisitos de cambio de género en 2015.Antes de esto, las personas que querían cambiar el sexo en su certificado de nacimiento tenían que presentar una prueba de una cirugía de reasignación de sexo.Nueva York se une a los estados de California, Oregón, Washington e Idaho para permitir el cambio de certificado de nacimiento sin la firma de una autoridad médica. Nueva Jersey hará lo mismo en febrero.El estado de Nueva York aún requiere la firma de un profesional médico para cambiar el sexo de los documentos emitidos por el estado, incluidas las licencias de conducir, según una base de datos del Centro Nacional para la Igualdad de Transgéneros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.