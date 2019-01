Critican violencia de Patrulla Fronteriza contra migrantes en Año Nuevo

Tijuana— Un grupo de activistas estadounidenses que se opone a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump ayudó a migrantes en México durante un enfrentamiento con agentes de la Patrulla Fronteriza en la víspera del Año Nuevo y disputó la explicación de los eventos de su gobierno, informó El Universal.A última hora del lunes, más de 100 migrantes se reunieron en la frontera de Tijuana para intentar ingresar a Estados Unidos, según activistas y un testigo de Reuters.Después de enterarse de un posible conflicto, 11 voluntarios estadounidenses que se encontraban en Tijuana se dirigieron a la frontera para brindar asistencia médica y documentar los eventos, dijo Lilith Sinclair, portavoz del grupo.Los activistas, parte de un grupo conocido como la Red de Apoyo Fronterizo, han dicho que se unieron para contrarrestar lo que consideran una “violación de los derechos” de los solicitantes de asilo por parte del gobierno de Estados Unidos.También han disputado la posición de la administración de Trump de que los agentes emplearon gas lacrimógeno luego de ser atacados.“Este ataque contra los migrantes que buscaban asilo en forma pacífica fue incapacitante, inhumano y no provocado”, dijo Sinclair en un comunicado el miércoles.El choque en Tijuana fue el segundo incidente en menos de dos meses en el que docenas de inmigrantes intentaron cruzar la frontera y fueron repelidos con gas.Los activistas no estuvieron presentes durante toda la confrontación, pero no fueron testigos de ninguna provocación por parte de los migrantes en el momento en que estuvieron allí, dijo Sinclair, de 24 años, de Portland, Oregon, en una entrevista.Cuando llegó, ella vio a un pequeño grupo cerca de la valla fronteriza, tratando de decirle a los agentes que planeaban buscar asilo. Luego vio agentes empleando gas lacrimógeno.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) dijo que no podía responder de inmediato a una solicitud de comentarios. La CBP dijo anteriormente que los agentes lanzaron humo, gas pimienta y gas lacrimógeno sólo después de que los migrantes lanzaran piedras.“Este es uno de los niveles más bajos de respuesta que podemos dar”, dijo Joshua Wilson, vicepresidente de la Unión de Patrulla Fronteriza de San Diego. “Una roca es un arma mortal”, agregó.Un testigo de Reuters no vio migrantes arrojando piedras. La agencia de noticias AP informó que las rocas se lanzaron después de que se empleó el gas lacrimógeno.La CBP dijo el miércoles que se está llevando a cabo una investigación interna del uso de gas el 31 de diciembre. El jueves, el gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos una investigación completa al respecto.Formada en noviembre en respuesta a las caravanas de migrantes que provocaron la ira de Trump, la coalición de activistas incluye autodenominados “antifascistas” y defensores de causas como los derechos indígenas y el acceso al agua, dijo Sinclair.Bajo la ley mexicana, los ciudadanos estadounidenses pueden realizar trabajo voluntario hasta por 180 días sin una visa.A mediados de noviembre, el grupo abrió una casa en Tijuana, que albergaba a unos 25 voluntarios a la vez, la mayoría de Estados Unidos, dijo Evan Duke, de Seattle, uno de los organizadores.La Red de Apoyo Fronterizo está financiada en gran parte por donaciones individuales, dijo Sinclair.El grupo se movilizó rápidamente después de recibir información sobre el choque, saliendo con ropa de abrigo, suministros médicos y agua, dijo Duke, quien agregó que los activistas no transportaron migrantes a la frontera.Otro activista, Nathaniel Dennison, un documentalista de 34 años que vive en Virginia, dijo que el estado de ánimo en la frontera era “esperanzador y pacífico hasta que la Patrulla Fronteriza actuó contra los solicitantes de asilo, sin provocación”.Dennison dijo que fue golpeado por tres “bolitas de plástico”. La CBP dijo que no despliega balas de goma, sino que utiliza bolas de pimienta, un proyectil de goma redondo que contiene aerosol de pimienta.Erick Hernández, un salvadoreño de 24 años que intentó ingresar a Estados Unidos, dijo que los voluntarios estadounidenses ayudaron a superar la brecha de idiomas en la frontera.“Hablaron con el lado americano [estadounidense]”, dijo. “Les pedimos un poquito de respeto para los niños”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.