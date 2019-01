Alcanzan consecuencias del paro gubernamental a la iniciativa privada

Al entrar el paro gubernamental en su día número 15, sus afectos están empezando a llegar mucho más allá de los edificios de las dependencias en Washington. Las empresas privadas con contratos federales están afrontando caos, confusión e incertidumbre, mientras que compañías grandes y pequeñas que dependen de las operaciones de la extensa burocracia federal están empezando a verse perjudicadas, publicó The Washington Post.El jueves el senador republicano Richard C. Sleby pronosticó que el cese de actividades podría prolongarse por “meses y meses”. Aunque en general la economía de Estados Unidos aún no siente los efectos dañinos de un gobierno federal a menor escala, el economista de Moody’s Analytis Mark Zandi dijo que de prolongarse el paro el impacto podría ser considerable.“Si se extiende hasta la primavera, empezará a ocasionar en serio daños y a tener un impacto de verdad, porque probablemente esto significa que otras cosas están descarrilándose”, dijo Zandi.Resulta difícil saber cómo podría manifestarse dicho trastorno, añadió.“Veamos por ejemplo el mercado de la vivienda. El hecho de que el Servicio Interno de Recaudación no esté abierto y no verifique las declaraciones de impuestos ni las de salarios podría significar que no haya compra-ventas de viviendas”, dijo. “El mercado de la vivienda podría verse muy afectado, sobre todo durante la temporada de ventas primaverales”.La parálisis también está afectando a trabajadores de todo nivel. Además de los aproximadamente 800 mil burócratas federales que se encuentran en paro técnico o trabajando sin sueldo, los empleados con bajos salarios como los de las cafeterías o los de vigilancia trabajan para contratistas particulares que —a diferencia de los burócratas federales— tienen pocas esperanzas de que se les pague en forma retroactiva al terminar el cese de operaciones.En realidad la parálisis parcial iniciada el 22 de diciembre ha sido una secuencia de cierres. Las primeras repercusiones quedaron opacadas por las vacaciones y por la capacidad de algunas instituciones, parques nacionales y dependencias de seguir funcionando al menos parcialmente por varios días o más gracias a escasos fondos extras, trabajo voluntario o donativos. Pero la presión presupuestal está creciendo. La Galería Nacional de Arte cerró el jueves, al día siguiente de que hicieran lo mismo los numerosos museos del Instituto Smithsonian y el Zoológico Nacional.“En realidad apenas ayer y hoy se acabó el ritmo de la temporada festiva y se está retomando la actividad seria”, dijo el jueves David Berteau, presidente y director ejecutivo del Consejo de Servicios Profesionales, el cual representa aproximadamente a 400 empresas que hacen contratos con el gobierno federal. “Para muchas dependencias afectadas por la suspensión parcial de operaciones, ya se agotó la flexibilidad. Y ahora han tenido que ordenar a más empleados que dejen de trabajar, sin que se aviste ningún fin para eso”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.