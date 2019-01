Washington- La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tenía apenas unas horas en el cargo cuando un reducido grupo de legisladores demócratas desatendió sus persistentes recomendaciones de que no se hicieran pronunciamientos sobre juicio político al inicio de la nueva legislatura.Poco después de la juramentación de Pelosi el jueves, los representantes demócratas Brad Sherman y Al Green presentaron artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. La tarde noche de ese mismo día, la nueva representante Rashida Tlaib azuzó a una multitud que la apoyaba cuando usó una palabrota para referirse al presidente y auguró que será destituido.Las tensiones relacionadas con el juicio político posiblemente se conviertan en una espina perene para Pelosi, que tendrá que mantener el equilibrio entre un grupo pequeño pero bullicioso que pretende la destitución inmediata de Trump, y la mayoría de sus correligionarios dispuestos a esperar a la conclusión de la pesquisa sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller.Pelosi evitó hacer declaraciones sobre el juicio político durante los comicios ante la idea de que pudiera acarrearles un posible rechazo entre el electorado, y exhortó a sus correligionarios a hacer lo mismo.Aunque muchos legisladores demócratas quizá están a favor del juicio político, quienes lo exigen en este momento son casos atípicos. La mayoría de los demócratas acataron la recomendación de Pelosi y dieron prioridad durante la campaña a asuntos ordinarios como la atención médica y el empleo.Sin embargo, será difícil para Pelosi serenar a algunos legisladores de izquierda que consideran su nueva mayoría como un desafío directo contra Trump.``El juicio político está sobre la mesa", declaró Sherman. ``No pueden quitarlo de la mesa".Los republicanos se regocijan de las discrepancias entre los demócratas y han aprovechado los pronunciamientos sobre un juicio político para enardecer a su base de electores. Trump no se quedó atrás y aprovechó el tema el viernes en un tuit: ``¿Cómo vas a destituir a un presidente que ganó quizá la elección más grande de todos los tiempos sin que haya hecho nada malo"?En declaraciones posteriores a la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que las declaraciones de Tlaib eran ``vergonzosas" y que ``se había deshonrado" ella misma.Tlaib, que representa a Detroit, una ciudad progresista, exclamó el jueves durante un acto que los demócratas van a ``hacerle juicio político a ese cabr...". Tlaib no se retractó el viernes y afirmó en un tuit que ``siempre diré sus verdades al poder". Agregó el hashtag (hash)unapologeticallyMe ((hash)Yosinarrepentimientos).Su vocero, Denzel McCampbell, dijo en un comunicado que Tlaib, una de las dos mujeres musulmanas en el Congreso, ``fue elegida para estremecer a Washington" y no permanecerá callada``La congresista realmente cree que él debe enfrentar juicio político. Ella se postuló y ganó al dejar esto muy claro para los votantes de su distrito", dijo el vocero.El líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y su correligionaria Liz Cheney, nueva titular de la conferencia republicana, censuraron las declaraciones de Tlaib. ``Es un nivel de insultos que no es positivo para este país", afirmó Cheney.Pelosi dijo el viernes durante una reunión abierta y transmitida por MSNBC que la Cámara de Representantes no debería buscar el juicio político contra Trump sin disponer de más información. Reiteró como antes que el juicio político es ``divisivo" y que ella quiere la unidad entre la nueva mayoría demócrata.

