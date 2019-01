Condicionan muro a apertura de Gobierno

Ciudad de México— La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó haberle dicho al presidente Donald Trump que los demócratas no considerarán su demanda de dinero para pagar un muro fronterizo hasta que se reabra el Gobierno de los Estados Unidos."Realmente no podemos resolver esto hasta que abramos el Gobierno, y se lo dejamos claro al presidente", dijo Pelosi a los reporteros después de una reunión de casi dos horas en la Casa Blanca.De acuerdo con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, el mandatario se resistió a la negociación."Dijo que mantendría al Gobierno cerrado por mucho tiempo, meses o incluso años", afirmó Schumer.El Gobierno de Estados Unidos ha estado parcialmente cerrado durante 14 días, ya que Trump se negó a firmar una legislación de gastos que no incluía 5 mil millones para continuar la construcción de un muro en la frontera con México, su principal promesa de campaña.Los demócratas de la Cámara de Representantes ignoraron este jueves la amenaza de veto por parte de la Casa Blanca y aprobaron un paquete de dos proyectos de ley que reabriría todas las agencias federales sin el financiamiento del muro que exige el Presidente.Trump ha reclamado un amplio apoyo público para construir un muro u otra barrera que los demócratas llaman una pérdida de dinero. El enfrentamiento cerró 9 de los 15 departamentos federales y dejó a cientos de miles de trabajadores con licencia o trabajando sin remuneración.Por su parte, el presidente Donald Trump recalcó ante la prensa la importancia de la construcción del muro como un asunto de seguridad nacional.El mandatario anunció que se conformará un equipo negociador este fin de semana para continuar con las conversaciones por el financiamiento del muro."Nos estaremos reuniendo durante el fin de semana. He designado un equipo para determinar qué haremos respecto a la frontera", afirmó.

