Washington— Estados Unidos entra hoy en un escenario político nuevo e incierto. La nueva mayoría demócrata de la Cámara baja tratará de arrebatarle la iniciativa al presidente más divisorio e incontrolado del país.De la resistencia de Donald Trump a soltar las riendas da fe su empeño en mantener el foco en la inmigración: no cede en la construcción del muro con México, que ha provocado el cierre parcial de la Administración.De paso, apremia a los demócratas a definir su posición en un asunto que será clave en 2020.La promoción más diversa de congresistas de la historia, salida de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, llega al Capitolio dispuesta a demostrar que puede marcar la diferencia y a explotar algunos de los temas que le funcionaron durante la campaña.La elección de Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes y tercera autoridad del Estado, que se da por hecha, será la primera decisión que deberán tomar este jueves los congresistas.Después vendrá la exigente tarea de lidiar con el cierre del Gobierno, cuyos efectos se agravan cada día que pasa con cientos de miles de funcionarios federales en su duodécimo día sin sueldo.El Presidente vuelve a colocar la política migratoria en el centro de todo, haciendo depender la reapertura del Gobierno de la financiación del muro con México, promesa electoral estrella de Trump y línea roja para los demócratas.El plan de estos para cuadrar el círculo consiste en impulsar dos proyectos de ley: uno que dotaría de fondos al Departamento de Seguridad Nacional, sin incluir partida alguna para construir la valla, y otro con seis medidas para financiar hasta el final del ejercicio fiscal otras agencias federales bloqueadas.Las dos leyes, que difícilmente superarán el trámite en el Senado, sitúan la presión en el lado republicano.Trump convocó ayer a los líderes de los dos partidos en el Congreso para una sesión informativa sobre seguridad fronteriza. Sin embargo, el encuentro finalizó sin lograr avances para poner fin al "apagón".El líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo a reporteros que Trump les pidió a los líderes del Congreso que regresen a la Casa Blanca mañana para tener más conversaciones al respecto. Los demócratas, por su parte, dijeron que continuarán con sus planes de realizar votaciones hoy sobre sus propuestas.Lo que no pasó por desapercibido fue el aparente gesto conciliador que Trump dirigió a Pelosi tras convocar el encuentro de ayer, lo cual, finalmente pareció no ir más allá pues el Mandatario insistió en que el cierre durará el tiempo que sea mientras no consiga los fondos para el muro.

