Detalla 'Vicentillo' fuga de El Chapo

Ciudad de México— Uno de los principales testigos en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos, Vicente Zambada, detalló la primera huida de prisión del líder del Cártel de Sinaloa en 2001.Ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada relató cómo su padre inició los negocios con Guzmán, el apoyo que le dio tras su huida del penal de Puente Grande y de los problemas que tuvieron Zambada y el Chapo con los Carrillo Fuentes.Vestido con uniforme azul de presidiario, “El Vicentillo”, retenido en una prisión federal desde 2009, saludó al Chapo tras subir al estrado de los testigos, el cual fue respondido con agrado por Guzmán y con una sonrisa.En la primera jornada del juicio tras el receso navideño, la Fiscal Amanda Liskamm intentó tirar con su interrogatorio –criticado en varias ocasiones por el juez Brian Cogan por su excesivo detalle– la principal línea de defensa del Chapo: que él no era el líder del cartel del Sinaloa, sino los hermanos Zambada.En su relato, “El Vicentillo” detalló ante el jurado la huida de Guzmán de la cárcel en 2001, lo que supuso un punto central en la sociedad criminal entre “El Mayo” Zambada y “El Chapo”.Zambada dijo que “El Chapo” huyó de la cárcel en un carro de lavandería, una salida que le relató a “El Vicentillo” el propio Guzmán en una reunión posterior a su salida.Escondido debajo de sábanas del penal, el encargado de la lavandería, un tal “Chito”, consiguió que el narcotraficante pasara todos los controles hasta dejarlo en libertad.Además, Zambada afirmó ante el jurado que “El Chapo” negó cualquier soborno o complicidad al más alto nivel, rechazando haber comprado al entonces presidente Vicente Fox, o al director de Puente Grande.“El Vicentillo” dijo que a su salida de prisión, Guzmán se encontró en la ruina económica, aunque recibió la ayuda de “El Mayo” Zambada, que le aseguró un 50 por ciento de la cantidad que consiguiera por cada kilo de cocaína.Vicente Zambada, que alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía el año pasado, por el que se comprometía a un pago de mil 373 millones de dólares a cambio de colaboración y un permiso de residencia para su familia, era una pieza fundamental del cártel de Sinaloa hasta su arresto en la Ciudad de México en 2009, encargándose, entre otras cosas, de coordinar y cobrar envíos de droga.La colaboración con la Fiscalía, con la que Zambada quiere reducir una posible cadena perpetua, supuso la narración de diversos encargos de asesinatos, con los que “El Chapo” quiso deshacerse de rivales.Uno de estos asesinatos fue el de Rodolfo Carrillo Fuentes, cuya muerte ordenaron “El Chapo” y “El Mayo” a la salida de un centro comercial en Culiacán.“El Vicentillo” detalló algunas de las reuniones que mantenía ambos capos. En una de ellas, a mediados de la década de los 2000, explicó, se reunieron con responsables de Pemex y con políticos mexicanos corruptos, con los que quisieron organizar un envío de 100 toneladas de cocaína en un buque petrolero de la compañía y asegurar su llegada.En otra de las juntas de los líderes del Cártel de Sinaloa en 2008, relató, contemplaron la idea de comenzar a cocinar metanfetamina. Zambada dijo que no supo si iniciaron ese negocio, pues él fue detenido antes.Al igual que otros testigos, Zambada describió la violencia y codicia desenfrenadas que acompañaron el encumbramiento de Guzmán en el cártel de Sinaloa.Relató sobre una reunión a principios de la década de 1990 en la que un líder de una organización narcotraficante rival le dijo que quería matar a su padre y a Guzmán para vengar un fallido intento de asesinato.Después de la extradición de Zambada a Estados Unidos, sus abogados afirmaron que había trabajado para la DEA como informante aun cuando participaba en el contrabando de cocaína. A cambio de la información que Zambada facilitara desde el interior del cártel, se le había prometido inmunidad en caso de que enfrentara juicio, según su defensa.La fiscalía rechazó la afirmación de Zambada de que existía un acuerdo de inmunidad “aprobado a los niveles más altos de gobierno”. Después se declaró culpable y aceptó colaborar con la fiscalía.Una de las grandes ausentes a la jornada de ayer fue la esposa de Guzmán, Emma Coronel, que ayer no se encontraba en la bancada reservada para los invitados de la defensa.El juicio continuará hoy.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.