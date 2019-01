Cita Trump a junta de gabinete y la usa para defender su presidencia

En el 12avo día del cese parcial de actividades gubernamentales y con los envalentonados demócratas teniéndolo bajo la lupa, el presidente Trump inició el nuevo año con una junta de gabinete que pronto se convirtió en un monólogo de 95 minutos en defensa de su presidencia y su visión sobre el mundo, repleta de falsedades, reinterpretación de la historia y autoengrandecimiento, publicó The Washington Post.Trump describió como fracaso a su exsecretario de Defensa, el general jubilado de la Marina Jim Mattis, después de haber dicho que era el astro de su administración.Y Trump, quien no prestó servicio en las fuerzas militares, sugirió que él hubiera sido un buen líder militar.Se atribuyó los precios a la baja del petróleo, argumentando que fueron consecuencia de las llamadas telefónicas que hizo a los mandatarios de los países productores de petróleo.Trump defendió su presión para financiar el muro fronterizo que prometió, defendiéndose de las quejas de los demócratas que han calificado de inmoral el muro diciendo, “entonces tendríamos que hacer algo acerca del Vaticano, porque el Vaticano tiene el muro más grande de todos”.Trump está iniciando su tercer año en la Casa Blanca con su presidencia en su punto más difícil.El miércoles él pareció estar consciente de lo anterior cuando intentó ser el centro de los reflectores organizando una poco común junta de gabinete dirigida más a conseguir atención pública que constituir un medio para las deliberaciones internas de su administración.Intentó culpar a los demócratas por no quedarse en Washington durante los días festivos para negociar. Dijo haber permanecido en la Casa Blanca debido a que el debate respecto a la seguridad fronteriza era “un tema demasiado importante como para irse”.Pero Trump añadió confusión al debate descalificando a vicepresidente Mike Pence, quien se hallaba sentado cerca, al rechazar la oferta que éste y otros funcionarios de la administración hicieron a finales del mes pasado a los demócratas de aceptar dos mil 500 millones dólares para el muro.Trump no dio importancia a las críticas de Mitt Romney en torno a la forma como ha dirigido su presidencia, diciendo que el senador debería “jugar mejor en equipo” y descartó la idea de tener contrincantes en las primarias rumbo al 2020.“Dicen que soy el presidente más popular en la historia del Partido Republicano”, dijo.Trump también se quejó de que no se le atribuya lo que considera los numerosos logros de sus dos primeros años.

