Montgomery, Alabama— El fondo de pensiones para empleados en Alabama, con casi 360 mil miembros y 44 mil millones de dólares en activos, se ha convertido en el dueño único de una de las mayores cadenas de periódicos locales de Estados Unidos, dijo la compañía este jueves.CHNI LLC fue adquirida por Retirement Systems of Alabama (RSA), anunció la empresa en una declaración. El grupo de periódicos incluye 68 diarios y más de 40 publicaciones adicionales en 22 estados.El grupo, con sede en Montgomery, Alabama, está siendo escindido de Raycom Media Inc., que va a ser adquirida por Gray Television Inc., con sede en Atlanta. Raycom era propiedad del sistema de pensiones.CNHI, que comenzó en 1997 como un grupo de periódicos pequeños y era operado previamente por el sistema estatal de pensiones como acreedor, ganará estabilidad con la adquisición, dijo la directora general Donna Barrett en la declaración.“Estamos muy entusiasmados de volver a trabajar con la RSA debido a su dedicación al papel crucial de los periódicos en mantener informado al público sobre lo que está sucediendo en sus comunidades y otras partes”, dijo.Entre los periódicos de CNHI están el Valdosta Daily Times en Georgia, The Tribune Star en Terre Haute, Indiana, el Gloucester Daily Times en Massachusetts, The Meridian Star en Mississippi y el Niagara Gazette en Niagara Falls, Nueva York.Los términos financieros del acuerdo no fueron anunciados.El fondo de pensiones de Alabama tiene otras inversiones no tradicionales, como campos de golf, aerolíneas y el mayor edificio de oficinas en la ciudad de Nueva York, en el número 55 de Water.Gray Television, que comenzó como una televisora regional, ahora posee u opera estaciones y propiedades digitales en 91 mercados televisivos en todo el país con la adquisición de Raycom.

