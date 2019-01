Washington— A pesar de que es el nombre del álbum más vendido de Pink Floyd, el lado de la Luna que es imposible ver desde la Tierra no siempre está obscuro.Por esa razón los científicos llaman “cara oculta” a la región en la Luna donde acaba de descender una sonda espacial china, no “lado obscuro”.“La cara oculta también está iluminada a veces. No está obscura, está oculta”, dijo el astrónomo de Harvard, Avi Loeb. “Es un error”.La Luna tiene lo que los científicos llaman “rotación sincrónica”, es decir presenta siempre la misma cara hacia la Tierra y la otra siempre queda al otro lado, explicó Loeb. Cuando en la Tierra se ve una Luna nueva negra, la cara oculta está iluminada. Cuando hay Luna llena en el cielo, la cara oculta está obscura.Cada semestre, el científico lunar y planetario de la Universidad Purdue, Jay Melosh, muestra cómo la cara oculta es iluminada. Para ello utiliza una lámpara intensa que sería el Sol y los alumnos asumen los papeles de la Luna y la Tierra. Sin embargo, el error de llamarla el lado obscuro es común.Melosh atribuye el mito a un programa especial de Walt Disney para la televisión en 1955 en el que se decía que la cara oculta siempre estaba obscura y que futuros viajeros espaciales dejarían caer bengalas.El término el lado oscuro se generalizó en 1973 con el fascinante álbum de Pink Floyd llamado “The Dark Side of the Moon” (Literalmente “El lado obscuro de la Luna”).Aunque China es el primer país que posa una sonda en la cara oculta, otras naves orbitales han tomado numerosas fotografías detalladas de esa zona. Las primeras fotografías borrosas las envío en 1959 una sonda enviada por la desaparecida Unión Soviética. Los astronautas del Apolo 8 de la NASA la vieron por primera vez cuando orbitaron la Luna hace 50 años.

