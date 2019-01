Washington.- El presidente Trump dijo a un grupo de legisladores no poder aceptar la oferta de los demócratas para reanudar las operaciones gubernamentales mientras los dos bandos negocian el financiamiento para el muro fronterizo debido a que él “quedaría como un tonto si lo hiciera”, de acuerdo con una persona familiarizada con el comentario, publicó CNN.Trump se reunió el miércoles con los líderes congresistas de ambos partidos en el marco del cese parcial en curso de las actividades del Gobierno.El Presidente y los demócratas no están de cuarto en los fondos para un muro fronterizo. Se espera que el Congreso realice una serie de votaciones para activar al Gobierno al asumir los demócratas el control el jueves, confirmó un colaborador demócrata a CNN, pero por el momento resulta poco probable que Trimp firme algo que ellos aprueben.“Nuestra pregunta para el Presidente y para los republicanos es ‘¿por qué no aceptan lo que ya han hecho para reactivar al Gobierno?”, preguntó la representante Nancy Pelosi, quien se espera sea la nueva portavoz del Congreso, refiriéndose a una medida bipartidista aprobada por el Senado, a pesar de que Trump nunca la ha avalado públicamente.El líder minoritario del Senado Chuck Schumer dijo haber preguntado a Trump la razón de que no pudieran reanudarse las operaciones del Gobierno cuando los dos bandos se dedicaban a resolver sus diferencias.“Le pregunté directamente… No pudo dar ninguna respuesta buena”, señaló Schumer.Luego de que los demócratas explicaron sus planes para aprobar medidas dirigidas a financiar por lo menos en forma temporal al Gobierno mientras seguían adelante las negociaciones, Schumer preguntó en repetidas ocasiones a Trump la razón de que se opusiera a dicho enfoque, dijo la persona familiarizada con la conversación.Eventualmente Schumer preguntó por tercera vez por qué no aceptaba Trump la oferta, a lo cual el Presidente respondió: "si lo hiciera quedaría como un tonto”.Trump invitó a los legisladores a regresar el viernes a la Casa Blanca, después de las contiendas por los liderazgos, a fin de continuar debatiendo alguna vía para reactivar las operaciones gubernamentales, de acuerdo con el líder minoritario entrante del Congreso Kevin McCarthy.

