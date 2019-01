Washington.- El cierre parcial del gobierno federal estadounidense entró el jueves en su 13er día, con los demócratas en la Cámara de Representantes preparados para aprobar un par de propuestas de ley para reabrir el gobierno y el presidente Donald Trump acusándoles de jugar a la política con la mira en las elecciones del 2020.Ambas partes estaban en un impasse sobre la demanda de Trump de miles de millones de dólares para construir un muro en la frontera con México. Los líderes del Congreso se reunirán con Trump el viernes para buscar una solución.El nuevo Congreso inicia sesiones el jueves con los demócratas retomando el control de la cámara baja y la líder demócrata Nancy Pelosi dijo que aprobarán legislación para reabrir el gobierno, pero sin fondos para el muro de Trump."No hay un nivel de persuasión que él pueda usar" para convencerla a aprobar fondos para el muro, dijo Pelosi el jueves en una entrevista con la NBC. "No. ¿Cuántas veces podemos decir no?".Trump replicó, acusando a los demócratas de juegos políticos."El Cierre es solamente por la Elección Presidencial del 2020", dijo el mandatario en Twitter. "Los demócratas saben que no pueden ganar basados en todos los logros de Trump, así que están atacando con todo el desesperadamente necesario Muro y la Seguridad Fronteriza - y Hostigamiento Presidencial. ¡Para ellos, se trata solamente de política!".El paquete demócrata de propuestas para poner fin al cierre incluiría una ley para financiar temporalmente el Departamento de Seguridad Nacional a los niveles actuales _con mil 300 millones para seguridad fronteriza, mucho menos que lo que pide Trump para el muro_ hasta el 8 de febrero.Incluye además una medida separada para financiar los departamentos de Agricultura, Interior, Viviendas y otros afectados por el cierre parcial. Esa medida proveerías fondos hasta el fin del año fiscal del 2019, el 30 de septiembre.La Casa Blanca rechazó el paquete demócrata y los republicanos en control del Senado no quieren debatirlo sin el respaldo de Trump. Trump dijo antes de su reunión en la Casa Blanca con los líderes congresionales que el cierre parcial durará "lo que sea necesario" para conseguir los fondos que él quiere.En público, Trump reanudó sus funestas advertencias sobre violadores y otros en la frontera. Pero cuando fue presionado en privado por demócratas sobre por qué no pone fin al cierre del gobierno, Trump respondió a un punto: "Quedaría como un tonto si lo hago". Un funcionario de la Casa Blanca, una de dos personas que describió el intercambio a condición de anonimato, dijo que el presidente estaba tratando de explicar que sería tondo no pagar por la seguridad fronteriza.

