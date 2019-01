Washington– En su primer día como mayoría, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron ayer jueves un plan para que el Gobierno reanude operaciones, pero sin proveer financiamiento para el muro fronterizo prometido por el presidente Donald Trump.La votación se realizó después de una sorpresiva conferencia de Trump en la Casa Blanca en la que prometió seguir luchando para cumplir ese ofrecimiento de campaña.La presidenta de la Cámara baja Nancy Pelosi dijo que Trump y los senadores republicanos deberían “tomar un sí como respuesta” y aprobar la iniciativa de ley, que es prácticamente idéntica a un plan que el Senado adoptó a viva voz el mes pasado.“No vamos a hacer un muro. ¿Alguien tiene una duda de que no vamos a hacer un muro?”, dijo Pelosi a reporteros en una conferencia de prensa el jueves por la noche.Pelosi, quien fue elegida como presidenta del recinto legislativo horas antes, también criticó a Trump, al calificar su propuesta como “un muro entre la realidad y sus votantes”.Horas antes, en el 13er día del cierre parcial del Gobierno, el presidente ingresó sorpresivamente a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde declaró que “sin un muro, no puedes tener seguridad fronteriza”. Después salió sin responder preguntas de los reporteros.Poco antes el nuevo Congreso iniciaba sesiones, en una jornada en la que los demócratas asumieron formalmente el control de la Cámara baja y su líder Nancy Pelosi la presidencia de la misma.La iniciativa de ley aprobada el jueves por los demócratas no tiene futuro en el Senado, donde los republicanos quieren el respaldo de Trump antes de votar sobre cualquier paquete presupuestal.Trump exige que se asignen miles de millones de dólares para construir un muro en la frontera con México, algo que los demócratas se niegan a respaldar.Al preguntársele si daría a Trump un solo dólar para el muro a fin de concluir el cierre parcial en el Gobierno, Pelosi respondió: “¿Un dólar? Sí, un dólar. El hecho es que un muro es una inmoralidad. No es quien somos como nación”.El presidente Donald Trump fue formalmente invitado el jueves a rendir su segundo informe del Estado de la Unión el 29 de enero.La nueva presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió la invitación horas después de que los demócratas asumieran el control de esa instancia legislativa.Trump ha pronunciado dos discursos importantes ante sesiones conjuntas del Congreso.Pelosi escribió en su carta a Trump que la Constitución establece que los tres "poderes del gobierno sean controles y contrapesos unos de otros".y que el presidente ``entregue periódicamente al Congreso Información del Estado de la Unión".

