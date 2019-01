Juicio a 'El Chapo' no se afectará por cierre gubernamental

Nueva York— El mediático juicio por narcotráfico contra Joaquín “El Chapo” Guzmán no se verá afectado por el bloqueo parcial del Gobierno de Estados Unidos, según el Tribunal Federal del este de Nueva York, donde se está procesando a El Chapo, publica el periódico angelino La Opinión.“En este momento, no anticipamos que el cierre parcial del Gobierno afecte el juicio de Guzmán”, dijo la oficina de información de dicha corte federal.La paralización de la administración por falta de acuerdo para la aprobación de los presupuestos entre demócratas y republicanos, debido a las divergencias sobre la construcción de un muro en la frontera entre EU y México, afecta al pago de cientos de miles de funcionarios en todo el país.El pasado 22 de diciembre, coincidiendo con el cierre parcial del Gobierno, las autoridades precisaron que el sistema judicial podía seguir funcionando aproximadamente tres semanas, hasta el 11 de enero, “empleando honorarios de las cuentas de los tribunales así como otros fondos que no dependen de una nueva asignación” que tenga que ser aprobada por el Congreso.En ese comunicado se indicaba que en caso de que el bloqueo de Washington continuara, entonces los tribunales se acogerían a la ley de Anti-Deficiencia para poder continuar con su trabajo.“En dicho escenario, cada tribunal y oficina de la Abogacía Federal determinará los recursos necesarios para respaldar dicho trabajo”, agregó la nota.Según un plan de contingencia del Departamento de Justicia, elaborado en base a la ley de Anti-Deficiencia, los procesos penales, como sería el caso del juicio abierto contra “El Chapo”, continuarán su actividad sin interrupción por considerarse “esenciales para la seguridad de la vida humana y para la protección de la propiedad”.Según este programa, la paralización sí afectaría a los litigios civiles que “se reducirán o pospondrán en la medida en que esto pueda hacerse sin comprometer en un grado significativo la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad”.

