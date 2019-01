Afirma Trump que salida de Mattis fue 'basicamente' un despido

El miércoles el presidente Trump señaló que el mes pasado “básicamente” él había despedido al secretario de Defensa Jim Mattis debido a su insatisfacción con el desempeño de Mattis en el puesto civil número uno en el Pentágono, publicó The New York Times.Las críticas más recientes del presidente hacia Mattis, el general retirado de la Marina que renunció el 20 de diciembre tras no lograr persuadir a Trump de cambiar su postura en torno a retirar a los dos mil soldados que se encuentran actualmente en Siria, se dio en un momento cuando la admiración que alguna vez Trump expresara con regularidad por los funcionarios militares de alto nivel diera paso a ira hacia los oficiales jubilados que han cuestionado su carácter y desaprobado su desempeño como mandatario ahora que son civiles.Durante la temporada festiva, en el marco de críticas por el abrupto anuncio que hizo de retirar de Siria a los soldados estadounidenses, Trump subió de tono los ataques, arremetiendo contra los “fallidos generales” que han supervisado las operaciones en Medio Oriente.Si bien la renuncia de Mattis fue la primera de algún funcionario de primer nivel del gabinete por algún tema mayor de seguridad nacional desde 1980, cuando Cyrus Vance renunció a la Secretaría de Estado, difícilmente su conflicto con Trump constituye la primera ocasión en que ha habido diferencias entre funcionarios civiles y militares.Pero Peter Feaver, exintegrante del Consejo de Seguridad nacional con los presidentes Bill Clinton y George W. Bush opinó que Trump ha llevado a un nuevo nivel dichos enfrentamientos.“Nunca habíamos tenido un presidente que tomara menos en cuenta las normas y los tabúes” de las fuerzas militares, dijo Feaver.“Ningún presidente de Estados Unidos ha osado nunca poner en peligro la relación estadounidense entre civiles y militares por una causa menor o con un dolo tan infantil”, escribió en The Atlantic el profesor del Colegio de la Guerra Naval Tom Nichols.Al parecer las críticas públicas que Trump ha hecho sobre Mattis, quien por mucho tiempo fue considerado “el adulto” en el gabinete de Trump, fueron provocadas por su carta de renuncia, en la cual Mattis describía sus propias opiniones respecto a la valor de las alianzas y escribía que el Presidente tenía derecho a contar con un secretario de Defensa cuyas posturas estuvieran “más de acuerdo con las suyas”.“¿Qué ha hecho por mí? ¿Cómo le ha ido en Afganistán? No muy bien”, dijo el miércoles Trump durante junta de gabinete.“Como ustedes saben, el presidente Obama lo despidió, y básicamente yo también”, señaló el mandatario, refiriéndose al hecho de que Mattis fungió como comandante del Comando Central durante el gobierno de Obama, retirándose en el 2013 varios meses antes de lo esperado debido a chocar en repetidas ocasiones con el equipo de seguridad nacional de Obama por las políticas en la región, sobre todo las relacionadas con Irán.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.