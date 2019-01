El presidente Donald Trump siempre ha relacionado a la inmigración ilegal con la frontera sur y la necesidad de un muro.Este jueves —que es el treceavo día del cierre gubernamental vinculado a ese tema— Trump publicó en Twitter un video llamado “Crisis en la Frontera” que muestra a unos migrantes amotinados tratando de entrar apresuradamente al país.Sin embargo, sólo una tercera parte de la reciente población de inmigrantes indocumentados llegó a Estados Unidos a través de la frontera sur, de acuerdo al Centro de Estudios de Migración, CMS por sus siglas en inglés, que es un experto en el tema con sede en la Ciudad de Nueva York.El resto llegó de manera ilegal a través de visas de trabajo y permaneció en el país después que expiraron, de acuerdo al CMS, citado por la cadena de noticias CBS.En otras palabras, un muro no les impedirá entrar.De acuerdo a CMS, aproximadamente el 42 por ciento de los 10.7 millones de inmigrantes indocumentados que vivían en Estados Unidos en el 2014 —que es el año más reciente del que se tiene disponible la información— lo hicieron con visas expiradas.Debido a que la frontera sur se ha endurecido, se estima que ese número haya aumentado a más de la mitad, según comentó Randy Capps, director de investigación de los Programas de Estados Unidos del Instituto de Política de Migración.“La lucha por el muro fronterizo es un problema típico, hace 10 años la batalla fue contra la migración de mexicanos a Estados Unidos. El problema ya no son los mexicanos. Ahora el problema de inmigración son las personas que permanecen en el país después que se vencen sus visas, no los que cruzan por la frontera”, dijo Capps en una entrevista telefónica con CBS News.El Centro de Investigación Pew estima que la inmigración mexicana disminuyó en un 22 por ciento desde su punto álgido en el 2007.Durante el período de cinco años que concluyó en el 2016 un poco más de medio millón de mexicanos han entrado ilegalmente a Estados Unidos por la frontera sur, registrando un decremento respecto a los 2.05 millones que ingresaron en un mismo período que concluyó en el 2007.Sin embargo, recientemente se ha registrado un incremento de migrantes centroamericanos que están llegando por la frontera sur, una vasta mayoría ha solicitado asilo, que es una modalidad legal para la inmigración.Trump ha hecho de la inmigración, específicamente del muro fronterizo, una pieza clave de las prioridades de su administración, además de implantar otras medidas para frenar el que las personas se queden en el país después que vence su visa, como es el hecho de avisarles cuando está a punto de expirar.De las 700 mil personas que viven en Estados Unidos con visas expiradas, sólo el 15 por ciento han abandonado el país. Sin embargo, al utilizar la base de datos del ICE, que se dedica a rastrear a los inmigrantes que arriban a Estados Unidos, se estima que las personas que se han quedado después de expirar la visa se ha reducido de un 40 a 50 por ciento.“Las dos maneras de ingresar al país son un gran problema”, señaló Jessica Vaughn, directora de Estudios de Políticas del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de investigación que apoya la política de “admitir menos inmigrantes”.

