Un hombre que se hizo pasar por un posible comprador de vivienda o agente de bienes raíces para buscar objetivos para futuros robos, obtuvo millones de dólares en obras de arte, joyas y licores de residencias ubicadas en las colinas de Hollywood, dijo la policía, según publica el periódico estadounidense Los Angeles Times.Benjamin Eitan Ackerman, de 32 años, de Los Ángeles, fue arrestado en septiembre. La policía cree que encabezó el robo de más de 2 mil objetos de valor de al menos 13 casas en Encino, Tarzana y Sherman Oaks en 2017 y 2018, dijeron las autoridades durante una conferencia de prensa en la sede de la policía en el centro de Los Ángeles.Los objetos, valorados en "millones", fueron encontrados durante un registro de un armario de almacenamiento perteneciente a Ackerman en septiembre, dijo el LAPD. Algunas de sus famosas víctimas incluyeron a los cantantes Usher, Adam Lambert y Jason Derulo, y un miembro del elenco de "The Real Housewives of Beverly Hills",según el detective de la policía de Los Ángeles Jared Timmons, el investigador principal del caso.Ackerman fue arrestado el 20 de septiembre sin incidentes, pero aún no ha sido acusado formalmente. Los registros de la cárcel muestran que fue liberado con una fianza de un millón de dólares el 24 de septiembre, y la policía dijo que no había restricciones de viaje como condición para su liberación. Paul Eakins, portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, dijo que el LAPD aún no había presentado un caso contra Ackerman. Timmons dijo que la policía estaba reuniendo pruebas adicionales.Los detectives dijeron que comenzaron a enfocarse en Ackerman después de que se dieron cuenta de que había estado firmando su segundo nombre en los libros de visitas de los eventos de venta de casas de múltiples residencias que más tarde fueron saqueadas. Algunos empleados también notaron que Ackerman había hecho preguntas específicas sobre obras de arte raras que estaban en exhibición.Timmons describió a Ackerman como un sofisticado criminal con arrestos previos y una inclinación por modificar las obras de arte para poder revenderlas. En algunos casos, Ackerman puede haber modificado los números o marcas de identificación de ciertas pinturas y fotografías para poder ocultar a los compradores que los artículos habían sido robados. También destruyó o manipuló las cámaras de vigilancia durante varios de los robos, dijo Timmons.La policía dijo que pensaban que Ackerman tenía cómplices que le ayudaron a robar los artículos o a revenderlos, pero nadie más ha sido arrestado o acusado en el caso. Timmons dijo que Ackerman también tenía "conexiones con Nueva York" y puede haber estado vendiendo obras de arte robadas allí. El detective se negó a dar más detalles.Los robos son parte de una oleada de robos de celebridades durante los últimos dos años. Se han producido robos de alto valor en las casas de la cantante Alanis Morissette, del ex jugador de los Lakers Nick Young, del jardinero de los Dodgers Yasiel Puig y de la estrella del hip-hop Nicki Minaj. Las pérdidas de cada uno fueron sustanciales. Tan sólo las joyas robadas en la casa de Morissette en febrero de 2017 estaban valoradas en 2 millones de dólares.En noviembre, 13 hombres con presuntos vínculos con la pandilla Crips del sur de Los Ángeles fueron acusados de una serie de robos que se remontan al menos a octubre de 2017. Por lo menos 10 estaban detenidos en ese momento, y los fiscales dijeron que pensaban que los sospechosos podrían haber sido responsables de crímenes adicionales en Pasadena, Santa Mónica y otras ciudades con vecindarios adinerados.En algunos de esos casos, dijeron los investigadores, los ladrones vigilaban las redes sociales de las celebridades para determinar cuándo estarían fuera de la ciudad.La casa de Puig fue allanada mientras él estaba en el entrenamiento de primavera con los Dodgers en 2017. Los ladrones volvieron a atacar una hora después de que los Dodgers perdieran el séptimo juego de la Serie Mundial 2017, y los agentes respondieron a otra alarma antirrobo en la casa de Encino de Puig. Los agentes encontraron una ventana rota .La casa de Young fue robada mientras asistía al All-Star Weekend de la NBA en 2017. El año pasado, se produjo un robo en la casa de Robert Woods, el receptor de los Rams de Los Ángeles, mientras el equipo era el anfitrión frente a los Vikingos de Minnesota.Timmons dijo que la policía todavía estaba tratando de determinar si Ackerman estaba relacionado con los otros robos a celebridades. Los detectives han estado en contacto con la policía en Santa Mónica y Beverly Hills y con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles para ver si hay otras víctimas en otras jurisdicciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.