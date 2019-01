Washington.- Los demócratas tomarán el jueves las riendas de la Cámara de Representantes, con la meta de cumplir su promesa de campaña de mejorar el gobierno para los ciudadanos comunes y corrientes, pero primero tendrán que buscar la manera de que el gobierno reanude sus operaciones normales, afectado por un cierre parcial en vista de que no se ha aprobado un presupuesto.Ahora que el Congreso inicie su sesión número 116, las primeras votaciones serán las de siempre: establecer regulaciones de la cámara baja y elegir al presidente de la cámara: probablemente la demócrata de California Nancy Pelosi.No obstante, la nueva bancada mayoritaria virará su atención el jueves a un par de propuestas para asignar fondos a partes del gobierno que están cerradas debido a la disputa por los fondos que el presidente Donald Trump quiere para construir un muro en la frontera con México.Es un inicio brusco para la nueva mayoría demócrata: establecer una confrontación de buenas a primeras con el Senado controlado por los republicanos y la Casa Blanca, y poner a prueba su capacidad para cumplir su promesa de campaña de enfocarse en asuntos de primera necesidad en la nueva era del gobierno dividido.``Lo primero que haremos será terminar el imprudente cierre de Trump y reabrir el gobierno``, dijo el representante Hakeem Jeffries, de Nueva York. ``Nos enfocaremos en darle vida a nuestra democracia y devolver el gobierno al pueblo``.Hasta ahora, los demócratas de la cámara baja parecen mayormente unidos en su plan de votar para reabrir el gobierno sin el dinero que Trump está exigiendo para construir el muro fronterizo.Jeffries dijo que mientras Trump quiere ``derrochar millones de dólares de contribuyentes en un muro fronterizo medieval``, los demócratas están trazando ``una línea de contención`` para no gastar en algo que ellos creen que no hará la frontera más segura.``El partidismo, el encono y disfunción del cierre de Trump es exactamente lo que los votantes rechazaron en noviembre``, dijo el congresista electo Joe Neguse de Colorado, flamante líder del grupo de nuevos representantes, durante el discurso semanal demócrata. ``Y por eso el tres de enero, cuando llegue la nueva mayoría demócrata a la cámara baja, volveremos a traer a la palestra la esperanza, visión y metas de gobierno efectivo``.No obstante, como el presidente se ha atrincherado con su pedido de 5 mil millones para el muro fronterizo, el cierre podría continuar. Los republicanos están reacios a sopesar propuestas de la cámara baja a menos que el presidente esté de acuerdo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.