Travesura tirando huevos a autos termina en muerte

Houston— Un adolescente de 14 años está preso en un centro de detención juvenil en el área de Houston y se le interpusieron cargos de asesinato por ocasionar un accidente vial al norte del condado Harris en el que murió una conductora hispana, confirmó el martes la oficina del sheriff del condado Harris (HCSO).“La conductora que murió fue identificada como Silvia Zavala, una hispana de 45 años. Enviamos nuestras condolencias a su familia”, se lee en un mensaje de Twitter de Ed González, sheriff del condado Harris.González informó también que el chico al volante del auto que causó la colisión mortal, cuya identidad no ha sido revelada, se rompió un tobillo en el choque.El accidente ocurrió el martes 1 de enero alrededor de las 2:30 pm cuando una camioneta GM Acadia que se movilizaba en dirección oeste sobre la calle Aldine Mail Route Road, se pasó el semáforo en rojo en la intersección con la calle Aldine Westfield y golpeó en un costado a una camioneta.“La conductora del otro (vehículo) falleció aquí en la escena. Parece que acababa de venir de compras y pues fue el impacto muy fuerte”, dijo el sheriff González en entrevista horas después del accidente.Versiones oficiales indican que el conductor señalado de ocasionar la colisión llevaba a bordo de su vehículo a otros dos adolescentes que, al parecer, habían estado tirando huevos a otros carros. Un conductor que resultó afectado por la broma se molestó y empezó a perseguirlos. El joven detrás del volante se dio a la fuga a toda velocidad y fue “cuando tuvieron el accidente, por tratar de huir del otro vehículo”, agregó González.En las imágenes tomadas tras el accidente, se observan algunas cajas de huevos al lado del vehículo que manejaba el adolescente.El sheriff había anticipado que no solo el adolescente al volante podría enfrentar cargos penales como adulto, porque el incidente fue muy serio, sino que sus padres también podrían ser imputados porque “este menor no debía tener este vehículo”.El martes también se conoció que el sheriff del condado Harris ya identificó al conductor que estaba persiguiendo al adolescente después de la broma con los huevos. “Estamos adelantando esfuerzos para entrevistarlo”, se lee en un tuit de González.

