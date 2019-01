Video: Golpea a empleada de McDonald's por no darle popote

Un hombre atacó a una empleada de McDonald’s en St. Petersburg, Florida el 31 de diciembre del 2018, después de pedirle un popote, según publica el periódico Miami Herald en su sitio de internet.El sujeto extendió el brazo sobre el mostrador, tiró una orden de papas fritas y sujetó del cuello de la blusa a una empleada, que mientras era zarandeada le siguió gritando al hombre.El tipo pidió el reembolso de su dinero, según muestra el video, pero en lugar de eso, fue esposado. La policía reveló que el individuo de nombre Daniel Taylor de 40 años fue acusado de dos cargos por golpes.El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. del domingo en el McDonald’s situado en el número 4595 de la Calle 34 Sur.La policía dio a conocer que Taylor y Jasmine James, la empleada, tuvieron “una pelea verbal por los popotes”.En ese momento, Taylor extendió el brazo sobre el mostrador.James “se defendió pegándole a Taylor en el rostro, mientras él la sujetaba por el cuello de la blusa”, señaló el Departamento de Policía a través de un boletín de prensa.“Después de un corto forcejeo, Taylor y James fueron separados. “Taylor continuó gritándoles a todos los empleados cuando la encargada le pidió que saliera del lugar”.Antes de hacerlo, Taylor pateó a otra empleada de McDonald’s, Tateona Bell, en el estómago cuando estaba parada en la puerta, según informó la policía.Brenda Biandudi, quien se encontraba en el restaurante en ese momento y captó el incidente en video con su teléfono celular, le comentó a la televisora WFTS de Tampa Bay que el hombre empezó a gritar cuando se dio cuenta que no había popotes.“Empezó a gritar y a caminar hacia el mostrador, la empleada le dijo que por ley no se permite que haya popotes en el lugar”.De acuerdo a WFTS, una nueva ley de St. Petersburg que entró en vigor el 1 de enero requiere que los clientes soliciten el popote en los restaurantes en lugar de estar disponibles libremente.“Empezaron a intercambiar insultos acompañados de palabras altisonantes, él dijo que no existía tal ley y que ella estaba diciendo lo contrario”, le comentó Biandudi a la televisora.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.