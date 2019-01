El mal estado de la comida en los estadios deportivos de Estados Unidos

Estados Unidos- Cada vez son más los estadios con infracciones sanitarias por el manejo de comida en Estados Unidos. Un estudio de ESPN Outside The Lines revisó los informes de inspección sanitaria de diferentes estadios encontrado que el 28% ha incurrido en una infracción sanitaria grave.En el estudio se analizaron 111 estadios de béisbol, básquetbol, fútbol americano y hockey de Estados Unidos, los resultados son preocupantes, las violaciones en las que incurren los establecimientos de cocina dentro de los estadios van, desde un mal funcionamiento de los equipos empleados para cocinar, hasta plagas y mal estado de la comida.Las infracciones graves que ha encontrado el estudio son: pollo, camarón y sushi en descomposición, comida almacenada a una temperatura inadecuada lo que propicia a que se desarrollen bacterias nocivas, también se encontraron a empleados que se limpian la cara y manipulan la comida sin haberse lavado las manos, cocineros sudando sobre la comida, alimentos caducados y presencia de cucarachas y ratones vivos, cita el reporte.Uno de los principales puntos a tratar en el tema de salubridad es el aseo del personal: lavarse las manos es una de las cosas más importantes para manipular la comida, esta falta de aseo es motivo de la transmisión de bacterias y virus en los alimentos, en especial cuando se trata de un evento deportivo, en él se atienden a cientos de personas en poco tiempo, motivo por lo que el estudio señala la importancia de la salubridad en los estadios.El estadio con más infracciones sanitarias es el Spectrum Center de los Charlotte Hornets de la NBA, le sigue el ahora cerrado Palace of Auburn Hills, y en tercer lugar está el American Airlines Center en Dallas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.