Washington— Ante las críticas demócratas por la solicitud de fondos de Donald Trump para el muro fronterizo, cuando en campaña aseguró que México pagaría por él, el Presidente estadounidense aseguró que el País ya lo estaba financiando... pero pidió el dinero de todas formas."México está pagando por el muro a través del nuevo Acuerdo Comercial T-MEC. Gran parte del muro ya ha sido totalmente renovada o construida. Hemos hecho una gran cantidad de trabajo. Los 5 mil 600 millones de dólares que la Cámara de Representantes ha aprobado son muy pocos en comparación con los beneficios para la seguridad nacional. ¡Serán reembolsados rápidamente!", tuiteó el Mandatario.La Cámara baja, todavía controlada por los republicanos, aprobó a finales del año pasado un presupuesto que incluye los fondos solicitados por Trump para el muro, pero necesita que al menos nueve demócratas del Senado voten a favor, lo cual ha resultado imposible y ha provocado un cierre parcial de Gobierno desde el pasado 22 de diciembre.Mientras Trump tuiteaba, los líderes demócratas y republicanos del Congreso se aprestaban para asistir a una sesión informativa sobre seguridad fronteriza en la Casa Blanca.La sesión está programada para las 14:00 horas mexicanas y tiene lugar un día antes de que los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes y pongan fin al monopolio republicano en el Capitolio.La agenda precisa del encuentro se desconoce por el momento. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, así como los republicanos de mayor rango en la Cámara de Representantes entrante -Kevin McCarthy y Steve Scalise- planean asistir a la reunión, de acuerdo con asesores.También estarán presentes Nancy Pelosi, quien habrá de asumir la presidencia de la Cámara baja, y el líder de la minoría demócrata en la Cámara alta, Chuck Schumer.Pelosi aseguró ayer que los demócratas aprobarán medidas legislativas mañana para terminar con el cierre de Gobierno, del que responsabilizó directamente a Trump."Le estamos dando a los republicanos la oportunidad de tomar un sí como respuesta", escribió Pelosi en una carta enviada a sus colegas el martes."Los senadores republicanos ya han apoyado esta iniciativa de ley, y si la rechazan ahora, serán cómplices del caos y la destrucción del tercer cierre del presidente durante su mandato", agregó.La invitación se produce después que los representantes demócratas dieron a conocer su plan para reabrir el Gobierno sin aprobar fondos para el muro, que contempla dos propuestas de ley para financiar agencias cerradas y regresar a sus labores a centenares de miles de empleados federales. Los legisladores planeaban aprobar las propuestas tan pronto como el nuevo Congreso empiece a sesionar el jueves.Sin embargo, Donald Stewart, vocero de senador McConnell, dijo que los republicanos no votarán por nada sin respaldo de Trump."Es simple: El Senado no le va a enviar al Presidente algo que no vaya a firmar", dijo.

