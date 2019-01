Una doctora en Cleveland, Ohio, fue despedida por el hospital donde trabajaba por hacer comentarios antisemitas, en particular un mensaje del 2012 en su cuenta de Twitter en el que decía que "le daría la medicina incorrecta a todos los judíos", confirmó Cleveland Clinic, la institución en la que trabajaba, según publica el sitio en internet de CBS News.Lara Kollab llevaba años publicando mensajes antisemitas en sus redes sociales, indica la Canary Mission, una organización que dice tener como función monitorear y documentar a "grupos y personas que promueven el odio a EU, Israel y los judíos en las universidades norteamericanas"."Luego de que se nos notificara sobre estas publicaciones, la clínica condujo una investigación interna y la suspendimos bajo una licencia administrativa", le dijo Eileen Sheil, portavoz de la clínica. "Su salida estuvo relacionada con esas publicaciones y no ha trabajado en la Cleveland Clinic desde septiembre".La clínica se vio forzada a publicar una declaración en días recientes luego de recibir múltiples preguntas y peticiones de entrevistas de varios medios en relación a la salida de Kollab de la clínica meses antes.La clínica dijo en una declaración actualizada enviada a los medios que para los residentes de primer año, "se requieren múltiples medidas de seguridad y supervisión directa para el cuidado del paciente y la prescripción de medicamentos. Además, no ha habido informes de daños a pacientes relacionados con su trabajo durante el tiempo que estuvo aquí. Ella ya no está trabajando en la Cleveland Clinic. De ninguna manera estas creencias reflejan las de nuestra organización. Adoptamos la diversidad, la inclusión y una cultura de seguridad y respeto en todo nuestro sistema de salud".Aunque las expresiones que se le atribuyen a Kollab, de ascendencia palestina, son discriminatorias y parecen ir en contra del juramento ético médico, aún mantiene su licencia para practicar medicina en ese estado. Kollab trabajaba como una residente médica supervisada en la Cleveland Clinic de Ohio de julio a septiembre de 2018.Kollab desactivó o eliminó todas sus cuentas de redes sociales luego de que sus tuits se volvieran virales, pero no antes de que la Cleveland Clinic los viera y la despidiera, y que varios usuarios en redes tomaran capturas de pantalla de tuits que la doctora venía haciendo desde el año 2012."Le daría a propósito las medicinas incorrectas a todos los 'yahoods' (judíos, en arabe)...", escribió Kollab en enero de 2012, de acuerdo con una captura de pantalla de la Canary Mission.También se muestra otra, de agosto de 2013, en la que aparece un escribió en árabe atribuido a Kollab: "Que Alá retire (ponga fin a la vida) de los judíos para que dejemos de vernos obligados a ir a esos impuros", según reportó y tradujo el diario israelí The Jerusalem Post.Otro diario israelí, Times of Israel, citó una serie de tuits capturados en pantalla por el mismo sitio web, en los que se ve cómo la doctora de 27 años había estado haciendo comentarios antisemitas en las redes sociales desde 2011 hasta 2017.La universidad donde Kollab recibió su título en el 2018 como doctora, Touro College, es, notablemente, de afiliación judía.La institución confirmó que la mujer se graduó de allí, y tuiteó su sorpresa y "horror" frente al antisemitismo de los mensajes que se le atribuyen a Kollab."La misión de Touro College es educar, perpetuar y enriquecer la histórica tradición judía de tolerancia y dignidad"."Nos sorprende que uno de nuestros graduados expresara declaraciones que son antitéticas a Touro y al juramento hipocrático de los médicos. Recibimos información de la Clínica Cleveland donde la Dra. Kollab estaba afiliada y nos enteramos que ya no está empleada allí", tuiteó la universidad este 31 de diciembre.La licencia de Kollab, sin embargo, sigue vigente en el estado de Ohio hasta el 2021, según la Federación de Juntas Médicas Estatales. Como nota la Universidad de Touro, las declaraciones de Kollab irían en contra del juramento Hipocrático que toman por tradición desde hace décadas todos los médicos y farmaceutas para practicar medicina.Bajo este juramento los médicos prometen, entre otras guías éticas, "aplicar todas las medidas necesarias para el beneficio del enfermo", y "no permitir que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase".Según la página web del bufet de abogados Hart Law Firm de Texas, una de las principales razones para perder la licencia médica es "participar en conductas no éticas, como la discriminación por edad o raza".