Legisladores demócratas de la Cámara Baja pretenden empezar el nuevo Congreso, que se iniciará mañana, con un proyecto de ley que exija a los candidatos presidenciales publicar los últimos 10 años de sus declaraciones de impuestos como requisito para postular, informaron hoy medios locales.Esta propuesta legislativa, que presumiblemente no será apoyada por la mayoría republicana del Senado, busca que el presidente estadounidense, Donald Trump, haga públicas las declaraciones de la renta de la última década, de acuerdo con fuentes citadas por la cadena de televisión CNN.La ley también obligaría a los candidatos a vicepresidente de Estados Unidos a hacer lo mismo, según esas fuentes, que detallaron que el sitio web para subir esa información a la red sería la página web de la Comisión Federal de Elecciones.Trump se ha negado reiteradamente a revelar sus declaraciones de impuestos, argumentando que se encuentran bajo una auditoría del Servicio de Ingresos Internos (IRS, por su siglas en inglés), un motivo que no impide en realidad divulgar esa documentación.Esta exigencia de los demócratas formará parte de un proyecto de ley más amplio que tiene objetivos éticos, incluyendo temas como los derechos de voto y la atención médica en Estados Unidos.Pese a que la legislación no será aprobada por el Senado ni finalmente firmada por Trump, sí establece algunas de las prioridades demócratas en el nuevo Congreso.Los demócratas, que han recuperado el control de la Cámara Baja tras las elecciones legislativas, tendrán la oportunidad ahora de abrir investigaciones sobre el Ejecutivo a través de distintos comités de esa cámara, como el judicial.Entre otros escándalos, una extensa investigación del diario The New York Times destapó en octubre que Trump y sus hermanos crearon una empresa falsa para esconder millones de dólares procedentes de sus progenitores y que minusvaloraron enormemente los activos del negocio inmobiliario de su padre para evitar el pago de grandes cantidades de impuestos cuando se hicieron con él.En total, el rotativo neoyorquino calcula que Fred y Mary Trump transfirieron a sus hijos una fortuna de más de mil millones de dólares, por la que apenas pagaron al fisco 52.3 millones.La conclusión del The New York Times es que Trump recibió más de 413 millones de dólares de su padre gracias a que le ayudó a evadir impuestos.

