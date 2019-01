Se prepara Joseph Biden para contender por la presidencia de EU

Desde que dejó hace dos años la vicepresidencia, Joseph R. Biden Jr. ha intentado mantener un complicado equilibrio entre ganar por primera vez una considerable cantidad de dinero y conservar sus posibilidades de buscar la candidatura presidencial para el 2020, publicó The New York Times.Lo ha hecho formando una red de asociaciones sin fines de lucro y centros académicos donde trabajan sus estrategas y asesores más cercanos, muchos ganando sueldos de seis cifras al tiempo que se dedican a los temas con los que se identifica más a Biden. En términos prácticos se ha transformado en una campaña en espera, dispuesta a transformarse si Biden, de 76 años, se postula por la Presidencia.Se espera que Biden dé a conocer a principio del año sus planes, después de consultar a su familia durante las vacaciones. Habiéndose ausentado de la contienda del 2016 debido a la muerte de su hijo mayor por cáncer cerebral, entraría como favorito a la próxima competencia demócrata. Con su imagen política de “Joe clasemediero”, los estrategas demócratas lo consideran bien equipado para dirigirse a la base de trabajadores blancos partidaria de Trump.Al parecer Biden ha estado consciente de la negativa reacción política contra la última candidata demócrata, Hillary Clinton, por ganar millones de dólares hablando ante intereses privados rumbo al 2016 y por el hecho de que la fundación de la familia Clinton aceptara enormes donativos del extranjero.Biden ha impuesto reveladoras restricciones a las actividades con las cuales gana dinero y recauda fondos: Biden no cobra por hablar a grupos corporativos, activistas o extranjeros ni consulta consejos empresariales o forma parte de éstos, dijo Bill Russo, su vocero. Sus organizaciones sin fines de lucro no aceptan donativos del extranjero, mientras que la Iniciativa Biden sobre Cáncer no recibe dinero de farmacéuticas, agregó.Pero Biden, cuyas raíces de clase obrera han sido fundamentales para su imagen política en el curso de seis gestiones en el Senado y dos como vicepresidente, ha acumulado millones de dólares a través del lucrativo contrato de un libro y ponencias por honorarios preseleccionadas.Además ha contribuido a formar tres fundaciones, un comité de acción política y centros académicos en las universidades de Delaware y Pennsylvania. Por lo menos 46 empleados o miembros de consejo de las diversas instancias de Biden habían trabajado como colaboradores o asesores de él, u ocuparon cargos en la administración o los equipos de campaña Obama-Biden. Sus salarios o prestaciones representan una proporción substancial de los presupuestos de los seis grupos, incluyendo los filantrópicos.Varios allegados a Biden enfatizaron que no construyó su miniimperio a fin de prepararse para el 2020 sino para seguir contribuyendo en asuntos que le inquietan y en el entendido de que Hillary Clinton llegaría a la Presidencia.Dicho lo anterior, no hay duda de que varios colaboradores de alto nivel de Biden dejarán sus cargos en caso de haber una campaña, dijeron varios asesores.

