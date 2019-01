Trump replica a las críticas de Romney: 'Yo gané y él no'

Washington— En respuesta a las fuertes críticas públicas del senador electo republicano Mitt Romney, el presidente Donald Trump respondió ayer miércoles diciendo: “yo gané, él no”.A pocos días de integrarse a la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Romney criticó ampliamente las políticas y el carácter de Trump en una columna en un periódico, argumentando que el presidente no estaba al nivel de su puesto.“En gran medida, una presidencia da forma al carácter público de la nación”, dijo Romney el republicano y nominado presidencial de 2012 en un editorial en The Washington Post publicado el martes por la noche.Añadió: “Con la nación tan dividida, resentida y enojada, es indispensable el liderazgo presidencial en cualidades de carácter. Y es en este territorio donde el déficit del presidente ha sido más evidente”.Trump respondió: “¡Aquí vamos con Mitt Romney, pero tan rápido! La pregunta será: ¿es un Flake? Espero que no”, escribió Trump en Twitter, refiriéndose a la retirada del senador por Arizona Jeff Flake, un republicano que ha criticado al presidente a menudo en los últimos pocos años. “Preferiría mucho que Mitt se centre en la Seguridad Fronteriza y muchas otras cosas en las que puede ser útil. Y gané mucho, y él no. Debería estar feliz por todos los republicanos. ¡Debes ser un jugador de EQUIPO y GANAR!”.Romney lanzó sus críticas mientras Trump y los senadores republicanos enfrentaban una nueva dinámica en el gobierno. Hoy jueves los republicanos cederán el control de la Cámara de Representantes a los demócratas, que se aprestan a oponerse a Trump en una serie de políticas y prometen una ola de investigaciones de sus acciones y las de sus colaboradores y funcionarios de campaña, particularmente en relación con la interferencia electoral de Rusia.Romney, exgobernador de Massachusetts, había criticado previamente a Trump -especialmente en un discurso en marzo de 2016 en el que calificó a Trump de ‘fraude’ y se opuso a su nominación presidencial- pero luego hizo las paces con el presidente electo.Las críticas de Romney a Trump causaron una fuerte réplica de Brad Parscale, el jefe de campaña de Trump. En un tuit el martes por la noche, Parscale dijo que Romney “carece de la capacidad para salvar esta nación” y afirmó que Trump ‘la ha salvado’.En su editorial publicadola noche del martes, Romney respaldó las políticas de Trump de reducir impuestos corporativos y sus gestiones para eliminar regulaciones, nombrar jueces conservadores y otras “políticas que los republicanos comunes han promovido desde hace años, pero las políticas y nombramientos son solamente una parte de la presidencia”.Romney escribió que actuaría de la misma manera que lo haría con cualquier presidente de cualquiera de los partidos en la Casa Blanca, apoyando políticas que él cree que son en el mejor interés del país y de su estado y oponiéndose a las que no lo son. Agregó que no tenía intención de comentar sobre cada tuit o falla.“Sin embargo, me pronunciaré en contra de declaraciones o acciones significativas que sean divisorias, racistas, sexistas, antiinmigrantes, deshonestas o destructivas para las instituciones democráticas”, aseveró.Romney prestará juramento como senador este jueves.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.