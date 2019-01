Washington.- En su primer día de trabajo como secretario de Defensa interino de Estados Unidos, Pat Shanahan dejó en claro que su enfoque es China.El exejecutivo de Boeing _quien el lunes ascendió desde el puesto número dos para tomar el lugar que dejó vacante el jefe del Pentágono Jim Mattis_ se reunió el miércoles con líderes civiles de los servicios militares y otros altos funcionarios civiles en el Departamento de Defensa antes de ir a la Casa Blanca para una reunión con el resto del gabinete.Según un funcionario de Defensa, Shanahan dijo a los reunidos en el Pentágono que él está enfocado en la estrategia que dejó establecida Mattis. Enfatizó la importancia de la gran competencia de poder con China y Rusia, tras varios años de guerra entre Estados Unidos e insurgentes en el Medio Oriente.En ese sentido, Shanahan dijo que los líderes del Pentágono deben de recordar las palabras ``China, China, China``, de acuerdo con el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente sobre las reuniones internas de la agencia.El gobierno del presidente Donald Trump ha tenido una relación inestable con China. Al igual que el gobierno del expresidente Barack Obama, el gobierno de Trump está preocupado por lo que llama la militarización china de zonas en disputa en el mar de China Meridional y por sus avances en ciertos tipos de armas de alta tecnología.Como secretario de Defensa interino, Shanahan tiene toda la autoridad de un titular. No está claro si es que Trump postulará a Shanahan como reemplazo definitivo de Mattis o si es que escogerá a otra persona. Shanahan fue subsecretario desde julio de 2017. Él pasó toda su carrera con Boeing Co. y no tiene experiencia previa como funcionario público.Mattis, general retirado de la Marina, presentó su renuncia el 20 de diciembre luego de una serie de desacuerdos con Trump por varias políticas, entre ellas la decisión del presidente de retirar a los soldados de Estados Unidos de Siria.Mattis dijo que se quedaría en el cargo hasta fines de febrero, pero el 23 de diciembre Trump anunció que Shanahan lo reemplazaría el 1 de enero, apresurando la salida de Mattis.Shanahan, nacido en el estado de Washington, trabajó en Boeing desde 1986. Sus posturas sobre asuntos estratégicos como alianzas estadounidenses y las guerras en Afganistán y Siria son mayormente un misterio. Durante su audiencia de confirmación ante el Senado en junio de 2017, el entonces senador John McCain, republicano por Arizona, se enojó con él por ser ambiguo al hablar sobre si daría armas de defensa a Ucrania en respuesta a la intervención militar rusa.

