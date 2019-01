Galería: Con gases lacrimógenos repele CBP a migrantes... otra vez

Aduanas y Protección Fronteriza dicen que está investigando un incidente en la frontera con México en el que los agentes utilizaron gas lacrimógeno, gas pimienta y humo mientras más de 100 inmigrantes intentaban ingresar al país ilegalmente, informa el sitio de noticias de la cadena CNN.Algunos de los inmigrantes tiraron piedras mientras otros levantaban a los niños por el alambre afilado el lunes por la noche en el sector de San Diego, dijo la agencia en un comunicado, que se basó en informes iniciales. La confrontación continuó en la madrugada del martes por la mañana.Una imagen distribuida por Reuters muestra a un hombre tapándose la boca mientras está rodeado de humo. Otra muestra a la gente que va por el muro mientras los agentes armados se ponen del lado de EU.Aproximadamente 150 inmigrantes se acercaron a la valla, pero aproximadamente un tercio de los miembros del grupo regresaron a México cuando vieron a agentes de la Patrulla Fronteriza, según estimaciones de la CBP.Otros intentaron entrar a Estados Unidos pasando por encima o debajo de la valla. La agencia dijo que adolescentes envueltos en chaquetas, mantas o esteras se pusieron sobre el cable, al igual que "niños de pequeño tamaño"."Una vez más tuvimos a una turba violenta intentado ingresar a Estados Unidos ilegalmente atacando a nuestros agentes con proyectiles", dijo Katie Waldman, vocera del Departamento de Seguridad Nacional. "Como sucedió antes, en este y en anteriores gobiernos, nuestro personal utilizó la fuerza mínima necesaria para defenderse, defender nuestra frontera y restaurar el orden".CNN se ha dirigido a Families Belong Together, un grupo de apoyo que trabaja con inmigrantes en la frontera, pero que no ha obtenido una respuesta inmediata.Waldman dijo que no hubo informes de heridos entre la gente que tiraba piedras. Pidió al Congreso que tome medidas para obtener fondos para un muro fronterizo, para enmendar la Ley de reautorización de la protección de víctimas de la trata y poner fin al acuerdo de solución de Flores.Veinticinco personas fueron detenidas, dijo la CBP, sin dar detalles sobre el lugar al que fueron enviados los detenidos. La agencia dijo que se estaba llevando a cabo una investigación interna.El incidente se produce poco más de un mes después de un incidente similar en el que los agentes lanzaron gases lacrimógenos a los migrantes, lo que provocó enojo, debate e inquietud. El grupo incluyó a madres y niños, y una foto de María Lila Meza Castro y sus hijas capturó la atención nacional. Posteriormente, se les permitió ingresar al país en espera de las audiencias de asilo.

