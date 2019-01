Arremete Trump vs general retirado

Estados Unidos- En uno de sus primeros tweets del año nuevo, el presidente Donald Trump atacó al general retirado de cuatro estrellas, el general Stanley McChrystal, luego de que criticara al presidente el domingo, publicó CNN."El general McChrystal fue despedido como un perro por Obama", escribió Trump el martes por la mañana. "La última tarea es un busto total. Conocido por su boca grande y tonta. ¡Amante de Hillary!"Trump estaba retuiteando una publicación de Laura Ingraham, de Fox News, que compartía una historia titulada "A los medios no les gustó McChrystal hasta que comenzó a golpear a Trump".El nombre del comandante en jefe se produce después de que McChrystal dijo durante una entrevista el domingo que Trump era deshonesto e inmoral."No creo que él diga la verdad", dijo McChrystal a Martha Raddatz de ABC en "This Week". Cuando se le preguntó si pensaba que Trump era inmoral, McChrystal respondió: "Creo que sí lo es"."Lo que le pediría a cada estadounidense que haga es, de nuevo, pararse frente a ese espejo y decir, ¿de qué se trata?" McChrystal continuó. "¿Realmente estoy dispuesto a desechar o ignorar algunas de las cosas que las personas hacen que son bastante inaceptables normalmente porque cumplen con otras cosas que nos pueden gustar? Si queremos ser gobernados por alguien, no haríamos un trato comercial. porque su fondo es tan sombrío, si estamos dispuestos a hacer eso, entonces eso está en conflicto con lo que creo que somos "."Y entonces creo que en esos momentos es necesario tomar una posición", dijo.McChrystal también criticó a Trump en noviembre por sus ataques contra el almirante retirado William McRaven, el líder de la unidad Navy Seal que mató a Osama bin Laden en 2011, quien también ha criticado al presidente. Trump llamó al almirante de cuatro estrellas "un patrocinador de Hillary Clinton y un patrocinador de Obama" y dijo que "hubiera sido bueno si hubiéramos conseguido a Osama bin Laden mucho antes que eso".

