Washington.- El presidente Donald Trump invitó el martes a los líderes de ambas cámaras del Congreso a la Casa Blanca a una sesión informativa sobre seguridad fronteriza para el miércoles, mientras continúa un cierre parcial del gobierno federal causado por una disputa sobre el financiamiento de un muro en la frontera con México.La reunión ocurriría el día antes de que los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes, pero la agenda precisa no estaba clara hasta el momento, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.La invitación se produce después que los representantes demócratas dieron a conocer su plan para reabrir el gobierno sin aprobar fondos para el muro, con dos propuestas de ley para financiar agencias cerradas y regresar a sus labores a centenares de miles de empleados federales. Los legisladores planeaban aprobar las propuestas el jueves.Trump pasó el fin de semana diciendo que los demócratas debían regresar a Washington a negociar y lanzando provocaciones en Twitter. Contradijo declaraciones de sus colaboradores al decir que aún quiere construir un muro fronterizo de concreto.El martes por la mañana, tras publicar en Twitter un mensaje de Año Nuevo ``a todo el mundo, incluso a los detractores y los medios de noticias falsas``, Trump tuiteó: ``Los demócratas, como sospechaba yo, no han asignado fondos para un nuevo muro. ¡Qué imaginativos! El problema es que, sin muro no puede haber seguridad fronteriza real``.Pero más tarde en el día pareció cambiar de tono, apelando a la representante demócrata Nancy Pelosi, que se apresta a asumir la presidencia de la cámara baja cuando el nuevo Congreso inicie sesiones.``¡La seguridad fronteriza y el `asunto' del muro y el cierre no son donde Nancy Pelosi quiere empezar su término como presidenta de la cámara! ¿Llegamos a un acuerdo?", tuiteó.No estaba claro si el Senado, bajo control republicano, está sopesando las propuestas demócratas ni si Trump las firmaría.Donald Stewart, vocero de senador Mitch McConnell, dijo que los republicanos no votarán por nada sin respaldo del presidente. ``Es simple: El Senado no le va a enviar al presidente algo que éste no va a firmar``, dijo.Incluso si es solamente simbólica, la aprobación de las propuestas en la Cámara de Representantes aplicaría nuevas presiones sobre Trump. Al mismo tiempo, funcionarios del gobierno dijeron que Trump no tiene apuros para resolver el impasse.