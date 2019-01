El cierre parcial de la Administración de Estados Unidos, debido la disputa legislativa por la construcción de un muro en la frontera con México, afectará a partir de mañana a los principales museos de Washington, que no abrirán sus puertas como es habitual, publicó El Universal.Así lo ha anunciado la Institución Smithsonian, que cuenta con una red de 19 museos en la capital estadounidense y en Nueva York, además de gestionar el Zoo Nacional, situado en la capital.Como consecuencia de esta medida, que implica la clausura de las instalaciones que dependan del Smithsonian, todos los programas y eventos que se venían desarrollando hasta ahora en esos museos y el zoo se verán abocados a ser cancelados, pospuestos o reubicados en instituciones que no sean federales.Una cuarta parte de la Administración federal de EU lleva cerrada desde el pasado 22 de diciembre por la falta de un acuerdo entre la Casa Blanca y la oposición demócrata sobre la financiación de la construcción del muro en la frontera con México que reclama el presidente estadounidense, Donald Trump.Trump exige que se destinen 5 mil millones de dólares del presupuesto federal para erigir esa barrera fronteriza en el sur del país, lo que es rechazado por los demócratas, que han aceptado reforzar la seguridad en el linde, pero no ceder esa cantidad de fondos para el muro, que es una promesa electoral del mandatario.Hasta ahora, la Institución Smithsonian había estado empleando fondos previos, lo que le ha permitido permanecer abierta hasta el 1 de enero.Pese a la clausura, algunos trabajadores de la organización acudirán este miércoles a sus puestos durante cuatro horas con el único fin de completar las tareas necesarias para garantizar un "cierre ordenado" de la institución, según la revista Smithsonian, dependiente de la organización.En el caso del Zoo Nacional y del Instituto de Biología de la Conservación Smithsonian, los empleados que velan por el bienestar de los animales y se encargan de labores como su alimentación, limpieza y atención veterinaria quedarán exentos del cierre y seguirán trabajando.Durante estas fiestas, los museos de la red han estado abiertos, a excepción del Día de Navidad, que es la única jornada del año en que los centros de Smithsonian cierran sus puertas.La institución abarca museos nacionales como el de Historia y Cultura Afroamericana, el de Historia Natural, el de Arte Africano, el de Historia Americana, el del Aire y el Espacio, y la Galería Nacional de Retratos, entre otros.Además, incluye centros de investigación como un observatorio astrofísico o los archivos de arte americano, así como bibliotecas.Una de las principales atracciones turísticas de Washington durante el periodo vacacional navideño ha sido el Zoo Nacional, que se caracteriza en estas fechas por las colas de familias que aguardan para ver los animales, y que a partir de mañana no lo podrán visitar.En el país, otras atracciones como los parques nacionales, sí que se han visto afectadas durante las Navidades. De hecho, la Casa Blanca ha sido uno de los lugares turísticos perjudicados, ya que se ubica en un parque nacional y su centro de visitas se encuentra clausurado y con la luz apagada.Aun así, muchos de los parques nacionales están abiertos pero sin ningún tipo de servicios.Así lo advierten algunos de esos parques en sus páginas web, donde alertan de que algunos están cerrados completamente, aunque otros siguen abiertos parcialmente.No obstante, en la mayoría "no habrá servicios para visitantes como aseos, recolección de la basura, instalaciones o mantenimiento de carreteras".Sea como fuere, los ojos estarán puestos a partir del 3 de enero en el Congreso, donde se inaugurará la nueva legislatura tras las elecciones de noviembre, y donde se espera que se reanuden las negociaciones para reabrir la parte de la Administración federal cerrada, que ha dejado a 800 mil empleados sin sueldo.

