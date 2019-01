Convoca Trump a líderes del Congreso

Washington— El presidente Donald Trump invitó el martes a los líderes de ambas cámaras del Congreso a la Casa Blanca a una sesión informativa sobre seguridad fronteriza para hoy miércoles, mientras continúa un cierre parcial del Gobierno federal causado por una disputa sobre el financiamiento de un muro en la frontera con México.La reunión ocurriría el día antes de que los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes, pero la agenda precisa no estaba clara hasta el momento, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.La invitación se produce después de que los representantes demócratas presentaron el lunes un paquete de iniciativas para reanudar las operaciones del gobierno, aunque no incluyen fondos para el muro del presidente Donald Trump en la frontera sur, por lo que se prevé una confrontación que pondrá a prueba la nueva dinámica del poder en Washington.La Cámara de Representantes se prepara para votar en cuanto el Congreso reanude sus sesiones el jueves, uno de sus primeros pasos después de que los demócratas retomen el control de ese cuerpo legislativo, de acuerdo con un asistente que pidió que no se revelara su identidad porque carece de autorización para hablar sobre el plan.Es casi seguro que los demócratas comandados por Nancy Pelosi aprobarán rápidamente los dos proyectos de ley, cumpliendo su promesa de intentar resolver rápidamente el cierre parcial del gobierno que ya se encuentra en su segunda semana. Lo que no está claro es si el Senado, controlado por los republicanos, las sopesará, o si Trump las promulgará.“Sería la máxima irresponsabilidad y cinismo político que los republicanos del Senado rechacen ahora el mismo proyecto de ley que ya han respaldado”, dijeron Pelosi y el senador Chuck Schumer en un comunicado el lunes por la noche.El cierre parcial del gobierno alcanzó el lunes su décimo día, y ahora no son solo trabajadores federales los preocupados.La Casa Blanca no ha respondido hasta el momento una solicitud de comentarios. El paquete de propuestas no incluye los $5,000 millones que Trump ha pedido para erigir el muro.El mandatario le dijo a la cadena Fox en una entrevista el lunes que está “listo, dispuesto y con capacidad” para negociar, y añadió: “No, no nos estamos dando por vencidos. Tenemos que tener seguridad fronteriza y el muro es una parte muy importante de la seguridad en la frontera”.Donald Stewart, portavoz de McConnell, especificó claramente que los republicanos de la cámara alta no actuarán sin el respaldo de Trump.“Es sencillo: el Senado no va a enviarle algo al presidente que él no vaya a firmar”, afirmó. Incluso si es solamente simbólica, la aprobación de las propuestas en la Cámara de Representantes aplicaría nuevas presiones sobre Trump. Al mismo tiempo, funcionarios del gobierno dijeron que Trump no tiene apuros para resolver el impasse.Los senadores republicanos están negándose a votar cualquier proyecto de ley hasta que todas las partes, incluido Trump, hayan llegado a un acuerdo. No les gustó que el mandatario rechazara el proyecto de ley que presentaron para evitar el cierre del gobierno.Las propuestas incluyen una iniciativa para financiar el Departamento de Seguridad Nacional a los niveles actuales, con $1,300 millones para seguridad fronteriza, hasta el 8 de febrero.Tienen también otras seis propuestas bipartidistas, algunas de las cuales han sido aprobadas ya en el Senado, para financiar los departamentos de Agricultura, Interior, Vivienda y Desarrollo Urbano, y otros afectados por el cierre parcial. Con las medidas se proporcionarían fondos por el resto del año fiscal, hasta el 30 de septiembre.