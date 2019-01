Asume Patrick Shanahan Secretaría de Defensa de EU

Washington.- El lunes el secretario saliente de Defensa concluyó dos años al mando del Pentágono, dando pie a un período de intensa incertidumbre para las fuerzas militares en un momento cuando el presidente Trump se dispone a elegir un nuevo dirigente y ha girado órdenes confusas a los soldados estadounidenses que se encuentran en el extranjero, informó The Washington Post.El sucesor en funciones de Mattis será el subsecretario de Defensa Patrick Shanahan, quien por mucho tiempo fue ejecutivo del contratista de Defensa Boeing. En julio del 2017 Shanahan se integró al equipo de Trump trayendo en su currículum experiencia administrativa pero no en gobierno ni en política exterior.Tras varios meses de rumores sobre su salida, Mattis renunció el 20 de diciembre, al día siguiente de que Trump ordenó la retirada de los efectivos estadounidenses de Siria y ordenó al Pentágono diseñar planes para la retirada de Afganistán.Trump empezó anunciando el 19 de diciembre que la salida de Estados Unidos de Siria era inminente, declarando la victoria sobre el Estado Islámico.Su decisión fue ampliamente criticada por parte de legisladores y aliados preocupados de que una partida apresurada de los efectivos estadounidenses permitiera la reagrupación de los extremistas.Pero en declaraciones posteriores, el Presidente ha sugerido que la retirada no se realizará tan pronto, aumentando la incertidumbre en torno a la fecha de sus planes.En Afganistán, funcionarios de Estados Unidos y de ese país se encuentran a la espera de que Trump tome la decisión definitiva luego de que ordenó planes para reducir de 14 mil a siete mil el número de soldados estadounidenses. Funcionarios de Washington y de Kabul han manifestado no haber recibido ninguna nueva orden pero hallarse preparados para algún cambio.Mattis había prometido permanecer hasta finales de febrero a fin de dar oportunidad al Presidente de encontrar un sucesor y esperar que éste fuera confirmado. Pero el 23 de diciembre Trump decidió de súbito despedir a Mattis antes del 1º de enero, después de que los críticos estuvieran por días preocupados en torno al significado de la partida de Mattis para el país.Cono jefe del Pentágono, Mattis hizo hincapié en la necesidad de seguir colaborando con los aliados, comparando las tendencias aislacionistas de algunos estadounidenses con las de los años 30, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces Estados Unidos se hallaba contento “entre nuestros dos océanos” pero más tarde se dio cuenta de “el sinsentido del mundo si todos nos encerramos dentro de nuestras fronteras”, dijo el año pasado en Singapur.Trump ha cuestionado no sólo los despliegues en zonas de guerra sino también la necesidad de destacamentar en tiempos de paz a miles de soldados en Europa y Surcorea.

