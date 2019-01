Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó hoy la llegada de 2019 a todo el mundo, incluyendo "los criticones y los medios de comunicación falsos", y aseguró que el nuevo año será "fantástico" para aquellos que no ponen en duda su labor en la Casa Blanca, informó El Universal."¡Feliz año nuevo a todos, incluyendo los criticones y los medios de comunicación falsos! 2019 será un año fantástico para aquellos que no estén sufriendo del síndrome de transtorno de Trump", sentenció el mandatario en su cuenta de Twitter.Trump recomendó a aquellas personas que no estén conforme con su trabajo como presidente de Estados Unidos que "se calmen y disfruten del viaje"."¡Grandes cosas están pasando en nuestro país!", añadió.Trump ha empezado 2019 inmerso en un cierre parcial administrativo que ha provocado que una cuarta parte de las funciones de su Gobierno esté paralizada y que el sueldo de unos 800,000 empleados federales haya sido suspendido.El presidente, que canceló sus vacaciones de Navidad y de celebración de Año Nuevo para quedarse en Washington y tratar de solucionar el cierre administrativo, según él mismo, ha culpado a los congresistas demócratas por la paralización parcial de su Administración, que llegó ayer a su décimo día.El principal escollo para la reapertura del Gobierno estadounidense es la financiación para la seguridad fronteriza del país, que Trump considera que debe incluir 5.000 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México.Sin embargo, los demócratas se han mostrado contrarios a esta iniciativa y solo darían el visto bueno a menos de la mitad de esa cantidad reclamada por el presidente.Desde el pasado 22 de diciembre, la Administración entró en su tercer cierre parcial después de que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso llegase a un punto muerto a raíz de la exigencia Trump para el muro fronterizo.El próximo 3 de enero inicia el 116 Congreso de Estados Unidos con una mayoría demócrata en la Cámara Baja y una mayoría republicana en el Senado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.