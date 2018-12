Siguen tratos secretos entre Mueller y Samuel Patten

Washington— El cabildero de Washington, W. Samuel Patten, quien ha sido uno de los colaboradores de más bajo perfil pero potencialmente significativos en la investigación de la oficina del abogado especial, parece estar involucrado con aspectos sensibles de Robert Mueller y el trabajo del Departamento de Justicia, informó CNN.En una presentación judicial realizada el lunes con el fin de informar al juez sobre su caso y si debía proceder a la sentencia, los fiscales no revelaron nada. En su lugar, presentaron la actualización de estado completa bajo sello, sin dar ninguna razón pública para mantener en privado los detalles de su caso.La presentación de la corte secreta del lunes contrasta con varias revelaciones que los fiscales hicieron anteriormente sobre los crímenes admitidos de Patten, especialmente los relacionados con él para obtener entradas para la inauguración de Trump para un cliente ucraniano, y el trabajo de cabildeo para los ucranianos realizado por el ex presidente de campaña de Trump, Paul Manafort.Patten admitió previamente que había adquirido entradas para la inauguración de Trump ilegalmente para un oligarca ucraniano y un ruso estrechamente asociado con Paul Manafort. Patten era un cabildero corporativo en los negocios con Konstantin Kilimnik, antiguo asociado ruso del ex presidente de la campaña de Trump, a quien el equipo de Mueller había preguntado en los últimos meses y acusado de tener vínculos con el grupo de inteligencia ruso que supuestamente atacó a los demócratas en 2016.

