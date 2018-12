Despiden a 2 por maltrato de niños migrantes en Arizona

Phoenix— Las autoridades de Arizona afirmaron el lunes que les enviaron a los fiscales los resultados de una investigación a un albergue para niños inmigrantes del cual se tienen videos en los que el personal los arrastra y les da empellones.La policía del condado Maricopa investigó incidentes ocurridos durante tres días en septiembre. Los fiscales decidirán si presentan cargos o no.En tanto los dos empleados que aparecen en las imágenes fueron despedidos.Los videos, obtenidos primero por el periódico The Arizona Republic, tienen imágenes borrosas, pero de todas formas se ve al personal arrastrando a los menores por el suelo y empujando a un chico contra una puerta. En un video se ve a una empleada sentada en la mesa de una sala de conferencias, jugueteando con su cabello, mientras que otro empleado jala a un niño hacia la sala y lo sigue tratando así incluso después de que cae al piso.El albergue, conocido como Hacienda del Sol, era operado por la organización sin fines de lucro Southwest Key y se ubicaba en el área metropolitana de Phoenix antes de ser clausurado en octubre. Albergaba a niños inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin ninguno de sus padres o que, en algunos casos, fueron separados de sus familias.Southwest Key ha enfrentado duras críticas en Arizona después de una serie de investigaciones sobre abusos a niños que estaban bajo su resguardo.El organismo con sede en Texas es el mayor proveedor de albergues para niños inmigrantes en Estados Unidos, y este año accedió a renunciar a las licencias de dos de sus instalaciones más grandes en Arizona en una época en que el gobierno tiene más niños que cuidar y por períodos más largos.Antes de las investigaciones, Southwest Key albergaba a unos mil 600 niños en 13 instalaciones en Arizona. Para fin de año esa cifra se redujo aproximadamente a la mitad.La organización se vio obligada a cerrar Hacienda del Sol en un acuerdo con el departamento de salud del estado después de que en una pesquisa se encontró que no había revisado adecuadamente los antecedentes de todos sus empleados. También se le ordenó que tomara otras medidas para garantizar la seguridad de los niños a su cargo.Integrantes del personal que monitoreaban los videos en Hacienda del Sol le avisaron inmediatamente a la policía y a agencias gubernamentales acerca de los incidentes que muestran, dijo Jeff Eller, portavoz de Southwest Key. La organización cooperó con la pesquisa y rápidamente suspendió, y posteriormente despidió, a los dos empleados que aparecen en las imágenes, agregó.“Recibimos con total beneplácito la decisión de la Oficina de Reubicación de Refugiados de suspender las operaciones en Hacienda del Sol y estamos trabajando para capacitar a fondo a nuestro personal”, afirmó Eller.Southwest Key también organizó una revisión independiente de sus procedimientos, contratación y capacitación en sus albergues de Arizona, agregó.El Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, que está a cargo de cuidar a los niños inmigrantes, dijo que está enfocado en la seguridad y el bienestar de cada niño.“Estos son niños vulnerables en circunstancias difíciles”, afirmó en un comunicado. “Cuando se hacen acusaciones de abusos o descuido, se toman en serio, se investigan y se actúa rápidamente”.Las instalaciones para inmigrantes en Arizona han sido blanco de numerosas acusaciones de abuso sexual, incluida una presentada por el gobierno de El Salvador, que dijo recibió reportes de tres niños, de entre 12 y 17 años, que fueron víctimas de abuso sexual en albergues no revelados.En agosto, la policía arrestó a un hombre de 33 años sospechoso de abusar de una adolescente de 14 años en el mismo albergue de Southwest Key donde sólo unas semanas antes la primera dama Melania Trump había efectuado una gira.En septiembre, un extrabajador de atención juvenil fue declarado culpable de abusar sexualmente de siete chicos adolescentes en un albergue para menores inmigrantes en el área de Phoenix.

