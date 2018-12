Sonda de la NASA a punto de encontrarse con un mundo remoto

Laurel, Maryland— La sonda espacial de la NASA que ofreció las primeras imágenes cercanas de Plutón se encaminaba a una cita en el día de Año Nuevo con un diminuto planeta helado a miles de millones de kilómetros de distancia de la Tierra, en lo que sería el objeto espacial más distante jamás explorado.La New Horizons estaba en curso para pasar junto al misterioso objeto apodado Ultima Thule a las 05:33 GMT del martes. El encuentro se produce 3 años y medio después de que la sonda pasó junto a Plutón, que hasta ahora era el objeto espacial más lejano explorado por la humanidad.Esta vez, el evento ocurrirá a más de 6 mil 500 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia tal que pasarán 10 horas antes de que los controladores en la NASA sepan si la nave consiguió el objetivo.Unas pocas imágenes en blanco y negro del encuentro pudieran estar disponibles en una hora o dos después de esa confirmación oficial, pero las esperadas imágenes cercanas no estarán listas sino hasta más tarde el martes o el miércoles, a todo color, si es que hay suerte.“¡Hoy es el día en que exploramos mundos más lejanos que nunca antes en la historia!”, tuiteó el científico principal de la misión, Alan Stern.Stern dijo este lunes desde el Control de Misión en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins en Laurel que el equipo ha estado trabajando durante años y ahora: “¡Va a suceder!”.Lo llamó un inicio favorable para el 2019, en el que se celebrará el 50mo aniversario del alunizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin en julio de 1969. Apenas hace una semana, la NASA marcó el aniversario de la Apolo 8, el primer vuelo de astronautas a la Luna.“Ultima Thule está 17 mil veces más lejos que las misiones lunares de Apolo. La exploración de Ultima Thule es una forma apropiada de homenajear la atrevida exploración que fue Apolo”, dijo Stern en un artículo de opinión en The New York Times.

