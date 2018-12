El sábado un trabajador estadounidense de atención a la salud que posiblemente estuvo expuesto al ébola cuando atendía pacientes en el Congo fue trasladado a Estados Unidos e internado en un área segura del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, informaron funcionarios hospitalarios. La persona no presenta síntomas de la fatal fiebre hemorrágica ni riesgo de contagio, pero será monitoreada estrechamente hasta por dos semanas, anunciaron funcionarios del nosocomio.De desarrollarse síntomas y dar la persona positivo en los exámenes para detectar la enfermedad, será hospitalizada en la unidad de contención biológica del centro médico. La persona se encontraba atendiendo pacientes en el exterior del epicentro urbano del brote y tuvo contacto con un paciente a quien posteriormente se le diagnosticó ébola, de acuerdo con funcionarios federales de Estados Unidos.“Por el momento no tenemos conocimiento de ningún otro ciudadano estadounidenses que pudiera haber estado expuesto al ébola, sin que exista riesgo para la salud de la población estadounidense debido a la presente evacuación”, se lee en el comunicado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La persona fue trasladada a Estados Unidos en avión particular, no en uno comercial.La persona es uno de los cientos de empleados de atención a la salud que han estado respondiendo al brote de ébola en el Congo, donde se han registrado casi 600 casos y 360 muertes en el segundo mayor brote de la enfermedad en la historia.Tylor Wilson, vocero del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, señaló que la posible exposición tuvo lugar hace aproximadamente una semana. Tras el suceso, al trabajador de la salud se le aplicó una vacuna experimental contra el ébola, de acuerdo con funcionarios de Estados Unidos.En caso de que la persona desarrolle los síntomas, dijo el especialista de Medicina de Nebraska en enfermedades infecciosas Ted Cieslak, el equipo del estado es uno de los más calificados a nivel mundial para atenderla debido a la experiencia previa que el centro médico ha tenido con pacientes del ébola.

