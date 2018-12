Brexton Moral espera graduarse en mayo de preparatoria en Ulysses, Kansas, y, unos cuantos días después, de la Universidad Harvard, según publicó el periódico estadounidense The New York times.El alumno de 16 años tiene la esperanza de que la licenciatura que obtenga le permita ser admitido en otoño en la Facultad de Derecho de Harvard y hacer carrera en la política nacional y, quizá algún día, ser presidente.Desde que estaba en secundaria, Braxton ha estado tomando clases en el sistema de extensión de Harvard, sobre todo por internet. Hizo la carrera en estudios gubernamentales.Lo directivos de la primaria alertaron a los padres de Braxton sobre sus altas calificaciones y él pasó de tercero directamente a quinto grado. Pero no obstante avanzar más que el resto de los niños, estaba deprimiéndose.Cuando aún estaba en primaria, el Programa de Identificación de Talento adscrito a la Universidad Duke, una organización que ayuda a los estudiantes dotados, se puso en contacto con los padres de Braxton.Los representantes del programa dijeron que hacía falta estimularlo. Cuando el padre de Braxton estuvo buscando opciones, tuvo conocimiento de la Escuela Extensión de Harvard.Braxton lleva varios años tomando cursos tanto en preparatoria como en Harvard. Durante los veranos de su segundo y su tercer año de bachillerato iba al campus de Harvard. Otras veces tomaba los cursos en línea.Braxton dice haber estado consciente de ser distinto a otros menores debido a sus estudios pero que intentó hacer poco caso de la diferencia y convivir lo más posible.Reconoció su inteligencia pero también atribuyó su éxito a trabajar mucho y a organizar bien su tiempo.

