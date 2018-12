Washington.- El muro fronterizo de concreto que el presidente Donald Trump pide repetidamente para cumplir su promesa de campaña no es en realidad un muro y no lo ha sido desde el principio de la Administración, afirmó el jefe de personal saliente de la Casa Blanca, John Kelly, en una entrevista publicada este domingo.Los comentarios enturbiaron aún más la posición de la Administración, ya que Trump exige que los demócratas proporcionen 5 mil millones de dólares en fondos para un muro en la frontera con México, un impás que ha llevado a un cierre parcial del Gobierno después de que el Presidente abandonó abruptamente un acuerdo para mantener al Gobierno financiado hasta febrero."Para ser honesto, no es un muro", dijo Kelly a The Los Angeles Times."El presidente todavía dice 'muro', a menudo dice 'barrera' o 'valla' y ahora ha pedido placas de acero. Pero dejamos la idea de un muro de concreto sólido al principio de la Administración, cuando empezamos a preguntar qué se necesitaba y dónde".Pese a la insistencia de Trump durante la mayor parte de su mandato de que la frontera tendría un muro, en las últimas semanas ha promovido una barrera con placas de acero.Kelly, cuyo último día en el cargo es este lunes, dijo que había pedido consejo a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza a principios de 2017, cuando era el Secretario de Seguridad Nacional."Necesitamos una barrera física en ciertos lugares, necesitamos tecnología en todos los ámbitos y necesitamos más personas", afirma que le dijeron los funcionarios en la frontera.Kelly se ha enfrentado con Trump por la naturaleza del muro antes. Cuando Kelly dijo a principios de este año en Fox News que las opiniones de Trump sobre un muro fronterizo no estaban completamente informadas y que habían evolucionado, el Presidente le respondió."El Muro es el Muro, nunca ha cambiado o evolucionado desde el primer día que lo concebí", escribió Trump en Twitter poco tiempo después.Kelly se va después de un período de 17 meses que describió en el periódico como un trabajo duro y aplastante.Se sabía que Kelly les decía a los asistentes que tenía el peor trabajo del mundo, y con frecuencia le decía a la gente que Trump no está a la altura del cargo de Presidente, según dos ex funcionarios de la Administración.Esperan que demócratas acaben 'apagón'Kellyanne Conway, una de las principales asesoras de Trump, aseguró que el Presidente espera que los demócratas se acerquen a negociar para terminar con el cierre parcial del Gobierno.Las conversaciones han estado en un punto muerto durante más de una semana, después de que los demócratas dijeron que la Casa Blanca ofreció aceptar 2 mil 500 millones de dólares para la seguridad de la frontera."Les toca a ellos '', dijo Conway, explicando por qué Trump no se acercaba a los demócratas.