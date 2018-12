El presidente Donald Trump dijo el sábado que las muertes de niños migrantes en la frontera son "estrictamente culpa de los demócratas" después de la muerte de dos niños bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en las últimas semanas, publicó CNN."Cualquier muerte de niños u otras personas en la frontera es estrictamente culpa de los demócratas y sus patéticas políticas de inmigración que permiten a las personas hacer el largo viaje pensando que pueden ingresar ilegalmente a nuestro país", escribió Trump en Twitter. "No pueden. Si tuviéramos un muro, ¡ni siquiera lo intentarían!".Un niño de 8 años de Guatemala murió la víspera de Navidad en el Gerald Champion Regional Medical Center en Alamogordo, Nuevo México, a unos 140 km al norte del cruce de la frontera en El Paso, Texas.El joven, a quien el representante Joaquín Castro, presidente electo del Congreso del Comité Hispano del Congreso, identificó como Felipe Gómez Alonzo, fue trasladado al hospital el lunes después de que un agente de la frontera notara signos de enfermedad y, según un comunicado de prensa de la CBP, "el niño fue retenido por 90 minutos adicionales para observación y luego fue dado de alta del hospital a media tarde el 24 de diciembre con recetas de amoxicilina e ibuprofeno".Más tarde, ese mismo día, el niño comenzó a vomitar y lo llevaron al hospital para que lo evaluaran. Murió horas después, dijo CBP.Los tuits de Trump llegan en un momento en que los demócratas y los republicanos buscan una solución para poner fin al cierre parcial del gobierno que ahora se espera que se extienda hasta el nuevo año. Las dos partes parecen estar en un punto muerto con respecto a la demanda de Trump de incluir fondos para un muro fronterizo en la legislación.A principios de este mes, una niña de 7 años de Guatemala murió cuando comenzó a vomitar y dejó de respirar mientras estaba bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza. La niña, Jakelin Caal Maquin, más tarde sufrió un paro cardíaco y sufrió una inflamación cerebral en un hospital de Texas.Trump dijo en Twitter que los dos niños que murieron "estaban muy enfermos antes de ser entregados a la Patrulla Fronteriza"."El padre de la joven dijo que no era la culpa de ellos, que no le había dado agua en días", continuó Trump. "La Patrulla Fronteriza necesita el muro y todo terminará. ¡Están trabajando muy duro y obteniendo muy poco crédito!".Sin embargo, los abogados del padre de la niña aclararon los informes atribuidos a Seguridad Nacional que dijeron que Jakelin no había comido ni bebido agua durante varios días mientras cruzaba el desierto antes de que la patrulla fronteriza la detuviera."El padre de Jakelin cuidó a Jakelin, se aseguró de que ella fuera alimentada y tuviera suficiente agua", dijo el comunicado. "Ella no había sufrido de falta de agua o comida antes de acercarse a la frontera".Luego de la muerte del niño, el CBP anunció que implementaría precauciones adicionales, que incluyen exámenes médicos secundarios de todos los niños bajo su cuidado y custodia, con un enfoque particular en los niños menores de 10 años, entre otros pasos.Trump volvió a enviar tuits el sábado, esta vez sobre el muro fronterizo, escribiendo que han recurrido a la "manera difícil" para obtener la aprobación para construir el muro."Para aquellos que ingenuamente preguntaron por qué los republicanos no obtuvieron la aprobación para construir el muro en el último año, es porque EN EL SENADO NECESITAMOS 10 VOTOS DEMÓCRATAS, ¡y nos darán 'NINGUNO' para la Seguridad Fronteriza! Ahora tenemos que hacerlo de la manera más difícil, con un cierre. ¡Qué mal! @FoxNews", tuiteó.

