Washington.- En medio de un cierre del gobierno provocado por una batalla presupuestaria por fondos de seguridad fronterizos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a funcionarios y legisladores que no firmará un proyecto de ley que implique solo mil 300 millones de dólares destinados a seguridad fronteriza, de acuerdo con fuentes involucradas en las negociaciones, publicó CNN.Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el senador demócrata Chuck Schumer no rechazó inmediatamente la oferta hecha por la Casa Blanca el sábado por la noche, que incluía más de mil 300 millones de dólares, pero menos de los 5 mil millones de dólares que Trump quería inicialmente.Pero durante una llamada esta semana, Schumer informó a la Casa Blanca que no espera aceptar o contrarrestar su propuesta, agregó un segundo oficial. Un portavoz de Schumer dio esta lectura de esa reunión: "El vicepresidente se presentó a una negociación e hizo una oferta. Lamentablemente, todavía estamos muy lejos".Cuando se le preguntó el domingo si el presidente firmará o vetará la iniciativa de ley que aprueben los demócratas, la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway dijo a Dana Bash de CNN en el programa "State of the Union" que "depende de lo que contenga", pero agregó que Trump está "listo para negociar"."Él quiere llegar a un acuerdo sobre la seguridad fronteriza. ¿Dónde están ahora? Nancy Pelosi está en Hawai", dijo Conway. "Y la negociación por definición tiene que incluir a ambas partes. Él está en la Casa Blanca. Está en Washington listo para negociar"."Al presidente le gustan los 5.6 mil millones de dólares del paquete de la Cámara", dijo Conway. "El entrante secretario de la Casa Blanca interino y el vicepresidente han ofrecido menos que eso como una propuesta. No hemos escuchado nada a cambio".En cuanto al tipo de seguridad fronteriza para el que Trump busca financiación, Conway no ofreció detalles, pero le dijo a Bash que "es todo lo anterior".Durante su campaña presidencial, Trump insistió repetidamente en que México financiaría el muro. El senador republicano Mitch McConnell dijo que no propondrá una votación a menos que el presidente haya dado su respaldo."Pulsamos el botón de pausa", dijo McConnell el día en que el gobierno estaba programado para cerrar parcialmente, "hasta que el presidente, de quien necesitaremos una firma, y los senadores demócratas, de quienes necesitaremos votos, lleguen a un acuerdo".Trump, quien ha permanecido en Washington durante las vacaciones de Navidad tras cancelar un viaje a su club privado en la Florida, se reunió este domingo con el senador republicano Lindsey Graham.Tras la reunión, Graham dijo que el presidente está abierto a un potencial compromiso con los demócratas para reabrir el gobierno.Graham dijo que abordó el tema de un acuerdo que incluiría 5 mil millones de dólares para seguridad fronteriza y un muro a cambio de modificaciones en los programas DACA y TPS."El presidente no se comprometió, pero creo que está muy abierto a ello", dijo Graham a reporteros tras la reunión con Trump.Dijo que la primera respuesta de Trump al plan fue describirlo como "interesante".El saliente secretario de la Casa Blanca, John Kelly, quien no ha participado mucho en las negociaciones, dijo en una entrevista publicada el domingo que el muro sobre el que Trump insiste ante los demócratas no es de concreto y no lo ha sido desde los primeros días de la administración."Para ser sincero, no es un muro", dijo Kelly al diario Los Angeles Times. "El presidente aún dice 'muro' – muchas veces, francamente, dice 'barrera' o 'cerca', ahora tiende a barras de acero. Pero abandonamos la idea de un muro de concreto sólido al inicio de la administración, cuando le preguntamos a la gente qué necesitaba y donde lo necesitaba".