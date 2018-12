Cuenta de Emma Coronel en Instagram alcanza los 600 mil seguidores

La cuenta en Instagram que se le atribuye a Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sobrepasó esta semana los 600 mil seguidores.Una historia publicada este viernes en esa red social agradece a los usuarios que han seguido el espacio desde que fue abierto en febrero pasado.La duda sobre si Coronel es quien en efecto la administra unido a la atención pública que ha generado el juicio que se sigue desde hace seis semanas contra “El Chapo” parece incentivar a los cibernautas a darle “follow” a la página.La exreina de belleza ha insistido en que no tiene cuentas en redes sociales.Emma Coronel y las pistas que dejan ver que sus perfiles en redes sociales son auténticos“Esa cuenta no es mía. La persona que lo está haciendo, lo está haciendo totalmente en contra de mi voluntad”, dijo a preguntas de una periodista de Telemundo en una reciente entrevista.“Esto es muy incómodo para mí, que estén exhibiendo fotografías mías, como parte de mi vida íntima, privada”. “Estoy en contacto con la policía cibernética para solucionar ese problema”, agregó.La pregunta que no le han hecho es cómo desde el perfil se comparten fotos de pasatiempos o momentos íntimos que solo personas muy cercanas a ella deberían conocer y tener acceso. En la mayoría de las fotos en esta cuenta, Coronel aparece posando, por lo que las intantáneas fueron tomadas con su consentimiento.Muchas de las otras imágenes fueron captadas por medios de prensa que cubren el “juicio del siglo” en Nueva York. En las mismas, Coronel aparece caminando con su aire de diva por el exterior de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn.

