Luego de encuestar a mil 109 mexicanos deportados de EU se pudo estrablecer que gran parte de estos inmigrante se les fue negada la atención médica mientras estaban bajo custodia de los Estados Unidos, evidenciando un problema generalizado y sistémico, reportó NBC News.Uno de los casos más emblemáticos es el de un joven inmigrante que se había fracturado las vértebras mientras cruzaba la frontera en el desierto. El inmigrante fue deportado el mismo día de su cirugía de columna.“El hombre fue deportado con una clavícula rota que sobresalía de su piel”, declararon los investigadores del informe publicado este viernes por el Centro de Estudios de Migración en respuesta a la muerte de Jakelin Caal Maquin, de 7 años, que se encontraba en custodia de la Patrulla Fronteriza.Otro de los descubrimientos más dramáticos es que la negación de la atención médica afecta en mayor proporción a los inmigrantes que hablan lenguas indígenas.Las encuestas se realizaron en varias ciudades de México entre 2010 y 2012 con mexicanos que ingresaron ilegalmente a EU y que posteriormente fueron deportados, así como con menores no acompañados en 2017.“Con el paso de los años fuimos testigos presenciales de una gran cantidad de problemas, como personas deportadas con lesiones y en malas condiciones, algunas incapaces de caminar y muchas deshidratadas y hambrientas”, informaron los investigadores en una copia del informe que se proporcionó a NBC News.Casi una cuarta parte de los mexicanos encuestados dijeron que necesitaban atención médica mientras estaban bajo la custodia de los Estados Unidos.De los que lo necesitaron y lo pidieron, al 37% se le fue negada informaron los investigadores en referencia a la práctica sistemática del gobierno de EU.De igual forma se pudo establecer que el 38% de menores no acompañados que necesitaron atención médica se le fue denenagada.“Los datos muestran que hay una proporción considerable de personas que dijeron que necesitaban atención médica y no la recibieron”, dijo Josiah Heyman, uno de los autores del informe y director de la Universidad de Texas en el Centro Interamericano de El Paso y Estudios de frontera.Mientras que casi el 36% de los inmigrantes de los hablantes de idiomas no indígenas recibieron atención, solo el 24 por ciento de los hablantes nativos lo hizo.

