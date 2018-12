Amenaza Trump con cierre total de la frontera

Washington– El presidente Donald Trump amenazó ayer viernes con cerrar la frontera de Estados Unidos con México si los demócratas del Congreso no aceptan financiar la construcción de su proyecto de muro fronterizo.“Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur por completo” a menos que se llegue a un acuerdo de financiamiento con los “demócratas obstruccionistas”, tuiteó Trump la mañana del viernes.La exigencia de Trump para conseguir el dinero para construir un muro fronterizo y la negación de los demócratas de darle lo que quiere causaron un cierre parcial del gobierno: una suspensión de actividades por falta de presupuesto.El Congreso suspendió sus actividades para esta semana sin una solución a la vista.Los demócratas se mantuvieron firmes el viernes en cuanto al muro fronterizo, diciendo que no analizarán seriamente ninguna oferta de la Casa Blanca para poner fin al cierre del gobierno hasta que tenga el aval público del presidente.El cierre parcial del gobierno obligó a la jueza administradora de los tribunales federales de Manhattan a suspender el trabajo en casos civiles en los que participan abogados del gobierno de Estados Unidos, lo que incluye varias demandas contra el presidente Donald Trump.La suspensión estará vigente hasta el día laborable siguiente después de que el mandatario promulgue una ley presupuestal con la que se reanude el financiamiento al Departamento de Justicia, dijo la jueza Colleen McMahon en una orden escrita.Las cortes de Manhattan, con varias docenas de jueces, están entre las que tienen más trabajo en el país.En un caso que involucra a Trump, un juez falló la semana pasada que un grupo de personas que demanda al mandatario y a sus tres hijos mayores puede permanecer anónimo porque temen sufrir represalias del presidente o de sus seguidores.En el Distrito Norte de Ohio se emitió una orden similar a la de McMahon.den de algunos servicios públicos.Por ejemplo, el gobierno dice que no emitirá nuevas pólizas federales de seguro contra inundaciones ni renoavará las que han expirado hasta que se restaure el presupuesto para ellas.Tras un fin de semana y dos días feriados para empleados federales, el miércoles fue el primer día regular de trabajo afectado por el cierre para varios tipos de servicios federales.La paralización comenzó el sábado, cuando expiró la financiación de nueve dependencias y decenas de agencias federales. Unos 420 mil empleados a los que se considera esenciales trabajan sin goce de sueldo de momento, mientras que 380 mil están cesantes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.